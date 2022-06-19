راديو مونت كارلو: زيدان لن يدرب سان جيرمان

أفادت شبكة راديو مونت كارلو بأن زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد لن يدرب باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وأشارت العديد من التقارير إلى أن زيدان يقترب من تدريب باريس سان جيرمان خلفا لماوريتسيو بوكيتينو في ظل ضبابية مستقبله.

وذكرت الشبكة أن حالة الترقب التي استمرت لعدة أسابيع انتهت، بعدما علمت بأن زيدان لن يدرب الفريق الباريسي.

وأضاف التقرير إلى أن تواصل كبار المسؤولين في قطر مع زيدان من أجل تولي منصب مدرب باريس سان جيرمان لم يغير شيئا.

وأوضح التقرير أن كل شيء يظل مفتوحا في المستقبل.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية التي أكدت أن زيدان أصبح على بعد خطوة واحدة من تدريب نادي العاصمة الفرنسية.

وتحدث مستشار زيدان لصحيفة "ليكيب" الفرنسية قائلا: "كل تلك التكهنات لا أساس لها من الصحة".

وواصل "حتى يومنا هذا أنا الشخص الوحيد المسموح له بتمثيل زيدان وتقديم المشورة له، ولم يتواصل معي أو معه مالك باريس سان جيرمان".

وذكرت شبكة "رويترز" الأمريكية أنهم حاولوا الحصول على رد من سان جيرمان لكن النادي الفرنسي لم يفضل الإجابة.

وكان سان جيرمان أعلن قبل أيام تعيينه لمستشار رياضي وهو لويس كامبوس لينهي بذلك حقبة المدير الرياضي ليوناردو.

ومنذ رحيله عن ريال مدريد الموسم الماضي لم يدرب زيدان أي فريق آخر.

وتشير التقارير إلى أن سان جيرمان يرغب في إقالة مدربه بوكيتينو بعدما توج بالدوري الفرنسي فقط وفشل في تجاوز دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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