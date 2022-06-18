قمة الدوري - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك.. القنوات الناقلة وطاقم التحكيم والمعلق

السبت، 18 يونيو 2022 - 21:45

كتب : FilGoal

الأهلي والزمالك

تتجه الأنظار نحو قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك في مباراة مؤجلة من الجولة 20.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

أخبار متعلقة
لقاء البطاقات الحمراء.. حسام حسن يعيد انتصارات المصري في الدوري بفوز مثير على الجونة اتحاد الكرة يعلن موعد المهلة الأخيرة لاستلام طلبات تراخيص الأندية فيوتشر يفسد عودة فييرا إلى الدوري بالفوز بثنائية على إنبي بقيادة خوسيه لويس مونويرا.. طاقم تحكيم إسباني لمباراة الأهلي والزمالك

بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق

وتقام المباراة يوم الأحد 19 يونيو الجاري.

ويُلعب اللقاء على ستاد الأهلي We السلام.

ويبدأ اللقاء في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على المباراة مدحت شلبي وحاتم بطيشة.

حكم اللقاء

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم إسباني بقيادة خوسيه لويس مونويرا مونتيرو لمباراة الأهلي والزمالك في لقاء مؤجل من الجولة 20 من الدوري المصري.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم ساحة: خوسيه لويس مونويرا مونتيرو

حكم مساعد: إينيجو بيريتو لوبيز

حكم مساعد: دييجو باربيرو سيفيا

حكم رابع: سيزار سوتو جاردو

حكم فيديو: خوسيه لويس جونزاليس جونزاليس

حكم فيديو مساعد: ديفيد ميدي خيمينيز

من هو خوسيه لويس مونويرا مونتيرو؟

أدار أول مباراة له في الدوري الإسباني في 2016 بمباراة جمعت سيلتا فيجو وليجانيس وانتهت بفوز الأخير 1-0.

وأصبح حكما دوليا في 2019، وأدار مباريات في تصفيات أمم أوروبا تحت 19 و21 عاما.

الحكم البالغ 39 عاما لم يُدر أي مباراة في دوري أبطال أوروبا من قبل وأدار 3 مباريات في الأدوار التمهيدية من الدوري الأوروبي.

لم يُدر أي مباراة من قبل على مستوى الدوريات العربية.

سبق له أن أدار مباراة ودية بين السعودية والجزائر في مايو من عام 2018 قبل كأس العالم.

وفي ذلك الوقت فاز منتخب السعودية على الجزائر بهدفين مقابل لا شيء.

الموسم الحالي

تويتر \ Radio MARCA على تويتر:

وأدار تحكيميا مواجهة نصف النهائي بين ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني والتي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 3-2 في يناير الماضي.

الموسم المنتهي أدار 27 مباراة في جميع المسابقات محليا وأوروبيا، أشهر 111 بطاقة صفراء و6 حمراء واحتسب 10 ركلات جزاء.

وتعد أشهر مبارياته الموسم الجاري بالدوري الإسباني مواجهة ليفانتي ضد برشلونة والتي احتسب خلالها 3 ركلات جزاء لأصحاب الأرض سجلوا منها هدفين وأهدروا واحدة وفاز برشلونة بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل.

إجمالا أدار 116 مباراة في الدوري الإسباني وأشهر خلالها 508 بطاقة صفراء و31 بطاقات حمراء واحتسب 37 ركلة جزاء.

اعتراض مدريدي

في الجولة الأخيرة من موسم 2020-21، عُين حكما لمباراة ريال مدريد ضد فياريال، حينها احتاج الملكي للفوز مع خسارة أتليتكو مدريد لخطف لقب الدوري.

وأشارت حينها قناة ريال مدريد الرسمية في تقرير عرف باسم "ضد المدريديستا" حول أخطاء الحكم ضد الفريق الملكي.

ريال مدريد فاز بالمباراة في الوقت القاتل، لكنه خسر لقب الدوري لصالح أتليتكو مدريد.

مع القطبين

وإجمالا أدار خوسيه مونييرا 20 مباراة لبرشلونة في كل البطولات فيما أسند له مواجهات ريال مدريد 10 مرات.

اقرأ أيضا

13 ملعبا استضافوا القمة من قبل

فيريرا وموعد مع المدرب المؤقت لـ الأهلي

أسباب غياب سداسي الزمالك عن القمة

الأهلي يرد على وزارة الرياضة

الأهلي الزمالك الدوري المصري معلق مباراة القمة حكم مباراة القمة موعد مباراة القمة
نرشح لكم
عبد ربه: ما حدث مع الطفل إهانة.. كان يجب أن يخوض الاختبارات بقميص الأهلي كريم العراقي: اعتدنا على التعثرات ثم العودة.. والشيخ: أريد تقديم شيء يليق بالمصري مدرب المصري: حسام حسن جعل الجميع أساسيين.. وكلما حاولنا التماسك ضربتنا الإصابات إيطاليا ليست الأولى.. منتخبات أوروبية فاز عليها منتخب مصر رصاصة بواتينج المبكرة تزيد آلام المقاصة.. الاتحاد السكندري يظفر بفوزه الثاني في آخر 5 مباريات كيف يدخل الجمهور ملعب مباراة القمة وما هي قائمة الممنوعات أشبال القمة.. 6 من ناشئين الزمالك في قائمة مواجهة الأهلي مسعود يكشف لـ في الجول مستجدات إصابته وموعد العودة المحتمل
أخر الأخبار
عبد ربه: ما حدث مع الطفل إهانة.. كان يجب أن يخوض الاختبارات بقميص الأهلي 6 دقيقة | الكرة المصرية
كريم العراقي: اعتدنا على التعثرات ثم العودة.. والشيخ: أريد تقديم شيء يليق بالمصري 17 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب المصري: حسام حسن جعل الجميع أساسيين.. وكلما حاولنا التماسك ضربتنا الإصابات 21 دقيقة | الكرة المصرية
إيطاليا ليست الأولى.. منتخبات أوروبية فاز عليها منتخب مصر 27 دقيقة | الكرة المصرية
رصاصة بواتينج المبكرة تزيد آلام المقاصة.. الاتحاد السكندري يظفر بفوزه الثاني في آخر 5 مباريات 30 دقيقة | الكرة المصرية
كيف يدخل الجمهور ملعب مباراة القمة وما هي قائمة الممنوعات 32 دقيقة | الكرة المصرية
عاد إلى أوروبا من جديد.. فينسنت يانسن ينضم إلى رويال أنتويرب البلجيكي 41 دقيقة | ميركاتو
أشبال القمة.. 6 من ناشئين الزمالك في قائمة مواجهة الأهلي 55 دقيقة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 عواد وأفشة وتريزيجيه رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 4 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني