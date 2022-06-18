اتحاد الكرة يعلن موعد المهلة الأخيرة لاستلام طلبات تراخيص الأندية

أعلن اتحاد الكرة عن الموعد النهائي للمهلة التي حددها للأندية لإرسال الملفات الخاصة بها لمراجعتها من قبل لجنة التراخيص.

وأكد الاتحاد أن المهلة تنتهي غدا الأحد، تمهيدا لإصدار تراخيص الأندية قبل انطلاق الموسم الجديد 2022 / 2023.

على أن تتضمن الملفات جميع الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة أو تجديدها بالنسبة للأندية السابق حصولها على هذه الرخصة.

وسبق وكلف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لجنة التراخيص برئاسة المستشار راغب رفاعي، ببحث ملفات الأندية المصرية.

وذلك طبقا للمعايير المحددة بلائحة تراخيص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والرد خلال المهلة المحددة بخطاب الكاف يوم 30 يونيو 2022.

اقرأ أيضا

تفاصيل واقعة طفل اختبارات الإسماعيلي

رابطة الأندية ترد على طلب نقل القمة

وزارة الرياضة تحيل طلب الزمالك للرابطة

هدف الأهلي يقترب من النصر