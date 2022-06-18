التشكيل - ثلاثي هجومي لـ الاتحاد أمام المقاصة

السبت، 18 يونيو 2022 - 20:27

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيراميدز

دفع عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري بثلاثي هجومي لفريقه في مواجهة مصر للمقاصة.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد المقاصة في الجولة الـ22 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الإسكندرية.

وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي:

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المرمى: أحمد يحيى

الدفاع: هشام صلاح – محمود شبانة – السيد سالم – صبري رحيل

الوسط: ساليفو مورو – سعيدو سيمبوري – مروان عطية

الهجوم: خالد الغندور – بنجامين بواتينج – إبراهيم حسن

بينما جاء تشكيل المقاصة كالآتي:

المرمى: محمد مجدي

الدفاع: هشام حافظ – أحمد صبيحة – أحمد منعم – علي فتحي

الوسط: سيرجي إيريك – محمد محسن – محمد لالا

الهجوم: كريم حلاوة – محمود فهمي – جون أفيري

ويحتل الاتحاد المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، بينما يأتي المقاصة في المركز الـ17 برصيد 14 نقطة.

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