كرة يد - بمشاركة علي زين.. برشلونة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

السبت، 18 يونيو 2022 - 19:49

كتب : FilGoal

علي زين مع لقب كأس ملك إسبانيا

تأهل نادي برشلونة الإسباني لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بعد الفوز على كييل الألماني بنتيجة 34-30.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة 19-18 قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني.

وشارك علي زين مع برشلونة في بعض فترات المباراة.

أخبار متعلقة
الأهلي يرد على بيان وزارة الرياضة ضد اتحاد الكرة والد طفل اختبارات الإسماعيلي لـ في الجول: ابني أهلاوي وذهبنا للدراويش لعدم قدرتنا الوصول للأحمر الألعاب الإلكترونية.. وكيل أوزيل يكشف مستقبله بعد الاعتزال

ويلعب برشلونة أمام ڤيڤ كيلسي البولندي في السادسة مساء غدا الأحد بعد فوزه على فيزبريم المجري 37-35.

المباراة ستكون الأخيرة لـ علي زين مع برشلونة قبل انتقاله إلى دينامو بوخارست الروماني.

جدير بالذكر أن برشلونة حقق الثلاثية التاريخية الموسم الماضي، وظفر بها إجمالا خمس مرات عبر تاريخه.

كما أن برشلونة هو أكثر المتوجين باللقب عبر التاريخ بواقع 10 مرات.

وانتقل زين إلى برشلونة يوليو الماضي قادمًا من صفوف الشارقة لمدة موسم فقط.

ووقع صاحب الـ35 عاما مع نادي دينامو بوخسارت لمدة موسمين أي حتى 2024.

وينضم زين إلى الثنائي المصري ممدوح هاشم وأحمد خيري اللذان يلعبان في صفوف الفريق الروماني الموسم الحالي.

وكان هاشم قد انتقل إلى صفوف دينامو بوخارست الروماني قادما من مونبيليه في صيف 2019 بعدما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق الفرنسي.

بينما انضم خيري إلى صفوف دينامو بوخاريست الروماني صيف 2021 قادما من صفوف غريمه ستيوا بوخاريست.

اقرأ أيضا

تفاصيل واقعة طفل اختبارات الإسماعيلي

رابطة الأندية ترد على طلب نقل القمة

وزارة الرياضة تحيل طلب الزمالك للرابطة

هدف الأهلي يقترب من النصر

علي زين برشلونة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد
نرشح لكم
كرة يد - بمشاركة يحيى خالد.. فيزبريم يودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي خبر في الجول – كرة يد.. مجدي أبو المجد ينافس مدرب تشيلي على قيادة الزمالك مواعيد مباريات اليوم السبت 18-6-2022 والقنوات الناقلة.. الدوري المصري ونصف نهائي أبطال أوروبا لكرة اليد كرة يد - في الجول يكشف توصل الزمالك لاتفاق مبدئي مع مدرب تشيلي كرة يد – الزمالك يفتتح مشوار الدوري بمواجهة سموحة والأهلي أمام المعادي كرة يد - يحيى خالد يخسر نهائي الدوري المجري في الثانية الأخيرة كرة يد - للمرة الثانية.. محمد سند أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي كرة يد - جوردو مدربا لـ الأهلي لمدة عامين
أخر الأخبار
وكيل فيريرا لـ في الجول: الأهلي لم يتواصل معنا بشكل رسمي.. وموقفه من تدريب الأحمر ساعة | الكرة المصرية
فيدال: اللعب لـ بوكا جونيورز حلم 2 ساعة | ميركاتو
راشفورد وساكا أكبر الضحايا.. مشروع فيفا واتحاد اللاعبين لمكافحة العنصرية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
عبد ربه: ما حدث مع الطفل إهانة.. كان يجب أن يخوض الاختبارات بقميص الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
كريم العراقي: اعتدنا على التعثرات ثم العودة.. والشيخ: أريد تقديم شيء يليق بالمصري 2 ساعة | الكرة المصرية
مدرب المصري: حسام حسن جعل الجميع أساسيين.. وكلما حاولنا التماسك ضربتنا الإصابات 2 ساعة | الكرة المصرية
إيطاليا ليست الأولى.. منتخبات أوروبية فاز عليها منتخب مصر 3 ساعة | الكرة المصرية
رصاصة بواتينج المبكرة تزيد آلام المقاصة.. الاتحاد السكندري يظفر بفوزه الثاني في آخر 5 مباريات 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 عواد وأفشة وتريزيجيه رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 4 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني