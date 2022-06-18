كرة يد - بمشاركة علي زين.. برشلونة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل نادي برشلونة الإسباني لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بعد الفوز على كييل الألماني بنتيجة 34-30.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة 19-18 قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني.

وشارك علي زين مع برشلونة في بعض فترات المباراة.

ويلعب برشلونة أمام ڤيڤ كيلسي البولندي في السادسة مساء غدا الأحد بعد فوزه على فيزبريم المجري 37-35.

المباراة ستكون الأخيرة لـ علي زين مع برشلونة قبل انتقاله إلى دينامو بوخارست الروماني.

جدير بالذكر أن برشلونة حقق الثلاثية التاريخية الموسم الماضي، وظفر بها إجمالا خمس مرات عبر تاريخه.

كما أن برشلونة هو أكثر المتوجين باللقب عبر التاريخ بواقع 10 مرات.

وانتقل زين إلى برشلونة يوليو الماضي قادمًا من صفوف الشارقة لمدة موسم فقط.

ووقع صاحب الـ35 عاما مع نادي دينامو بوخسارت لمدة موسمين أي حتى 2024.

وينضم زين إلى الثنائي المصري ممدوح هاشم وأحمد خيري اللذان يلعبان في صفوف الفريق الروماني الموسم الحالي.

وكان هاشم قد انتقل إلى صفوف دينامو بوخارست الروماني قادما من مونبيليه في صيف 2019 بعدما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق الفرنسي.

بينما انضم خيري إلى صفوف دينامو بوخاريست الروماني صيف 2021 قادما من صفوف غريمه ستيوا بوخاريست.

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