8 أسماء لاختيار اثنين.. المرشحون لحمل علم مصر في افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط

السبت، 18 يونيو 2022 - 18:37

كتب : FilGoal

اللجنة الأولمبية

يناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب خلال الفترة الحالية الأسماء المرشحة لحمل علم مصر في افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط.

ومن المقرر إقامة هذه الدورة في مدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 25 يونيو حتى 5 يوليو 2022.

وتلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تعليمات اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط بأنه سيتم حمل علم كل دولة من خلال لاعب ولاعبة يتم اختيارهما من البعثة المشاركة.

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واستعرض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية مع عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية ورئيس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، والباسل عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة، ومحمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة الأسماء المرشحة لحمل العلم.

وضمت الترشيحات كل من: عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، ومحمد السيد لاعب منتخب مصر للسلاح، وإيهاب عبدالرحمن لاعب منتخب ألعاب القوى، وسيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو.

أما على مستوى السيدات فضمت الترشيحات كل من: نعمة سعيد لاعبة منتخب رفع الأثقال، وفريال أشرف لاعبة الكاراتيه، ودينا مشرف لاعبة تنس الطاولة، وبسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى.

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دورة ألعاب البحر المتوسط اللجنة الأولمبية المصرية عمر عصر إيهاب عبد الرحمن محمد السيد سيف عيسى نعمة سعيد فريال أشرف دينا مشرف بسنت حميدة
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