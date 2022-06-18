رومانو: بعد رسالته الوداعية.. أكرد على أعتاب الدوري الإنجليزي والإعلان الرسمي قريب

ودع المغربي نايف أكرد جماهير ستاد رينيه "رين" الفرنسي، معلنا نهاية رحلته مع الفريق.

وقال أكرد عبر إنستجرام: "بالكثير من العاطفة، أعلن أني لعبت مباراتي الأخيرة باللونين الأحمر والأسود في مدينة ليل. هذا قرار صعب بعد أن مررت بلحظات استثنائية هنا، منذ قدومي في أغسطس 2020".

وحل رين ضيفا على ليل في الجولة الأخيرة للدوري الفرنسي، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وأنهى رين الموسم بالمركز الرابع المؤهل للدوري الأوروبي في اللحظات الأخيرة، برصيد 66 نقطة.

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على الناحية الأخرى ذكر الصحفي فابريزيو رومانو أن الجزء الأول من الإجراءات الورقية بين رين ووجهة أكرد المقبلة قد انتهت بالفعل.

هذه الوجهة هي وست هام يونايتد الإنجليزي، الذي توصل لاتفاق مع رين لضم أكرد مقابل 30 مليون جنيه استرليني.

وأجرى اللاعب الكشف الطبي في لندن أمس -الجمعة- ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي يوم الإثنين.

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