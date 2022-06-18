كرة يد - بمشاركة يحيى خالد.. فيزبريم يودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي

ودع فيزبريم المجري بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بعد الهزيمة أمام فيف كيسلي البولندي في دور نصف النهائي بنتيجة 37-35.

وشهدت المباراة مشاركة يحيى خالد مع فريق فيزبيريم وتسجيله لأربعة أهداف.

وتأهل كيلسي للمباراة النهائية لينتظر الفائز بين كييل الألماني وبرشلونة والتي ستقام مساء اليوم.

وتقام المباراة النهائية غدا الأحد في مدينة كولن الألمانية.

وسبق لـ كيلسي التتويج باللقب مرة واحدة في تاريخه في عام 2016.

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