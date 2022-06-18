كرة يد - بمشاركة يحيى خالد.. فيزبريم يودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي
السبت، 18 يونيو 2022 - 17:40
كتب : FilGoal
ودع فيزبريم المجري بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بعد الهزيمة أمام فيف كيسلي البولندي في دور نصف النهائي بنتيجة 37-35.
وشهدت المباراة مشاركة يحيى خالد مع فريق فيزبيريم وتسجيله لأربعة أهداف.
وتأهل كيلسي للمباراة النهائية لينتظر الفائز بين كييل الألماني وبرشلونة والتي ستقام مساء اليوم.
وتقام المباراة النهائية غدا الأحد في مدينة كولن الألمانية.
وسبق لـ كيلسي التتويج باللقب مرة واحدة في تاريخه في عام 2016.
اقرأ أيضا
حقيقة مفاوضات الأهلي مع باولو سوزا
موقف رباعي الأهلي من المشاركة في القمة
رسالة من رئيس جالاتاسراي لمصطفى محمد
طبيب المنتخب يوضح إصابات صلاح والنني وتريزيجيه
نرشح لكم
خبر في الجول – كرة يد.. مجدي أبو المجد ينافس مدرب تشيلي على قيادة الزمالك مواعيد مباريات اليوم السبت 18-6-2022 والقنوات الناقلة.. الدوري المصري ونصف نهائي أبطال أوروبا لكرة اليد كرة يد - في الجول يكشف توصل الزمالك لاتفاق مبدئي مع مدرب تشيلي كرة يد – الزمالك يفتتح مشوار الدوري بمواجهة سموحة والأهلي أمام المعادي كرة يد - يحيى خالد يخسر نهائي الدوري المجري في الثانية الأخيرة كرة يد - للمرة الثانية.. محمد سند أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي كرة يد - جوردو مدربا لـ الأهلي لمدة عامين أحمد مرتضى لـ في الجول: سندرس المشاركة في البطولة العربية لليد.. وهدفنا الألقاب ومونديال الأندية