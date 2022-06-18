كرة يد - بمشاركة يحيى خالد.. فيزبريم يودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي

السبت، 18 يونيو 2022 - 17:40

كتب : FilGoal

يحيى خالد

ودع فيزبريم المجري بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بعد الهزيمة أمام فيف كيسلي البولندي في دور نصف النهائي بنتيجة 37-35.

وشهدت المباراة مشاركة يحيى خالد مع فريق فيزبيريم وتسجيله لأربعة أهداف.

وتأهل كيلسي للمباراة النهائية لينتظر الفائز بين كييل الألماني وبرشلونة والتي ستقام مساء اليوم.

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وتقام المباراة النهائية غدا الأحد في مدينة كولن الألمانية.

وسبق لـ كيلسي التتويج باللقب مرة واحدة في تاريخه في عام 2016.

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