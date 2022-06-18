رومانو: باريس سان جيرمان توصل لاتفاق مع بورتو بشأن فيتينا

السبت، 18 يونيو 2022 - 16:29

كتب : FilGoal

فيتينا

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عن اقتراب باريس سان جيرمان من التعاقد مع فيتور فيريرا فيتينا لاعب بورتو لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.

فيتينا كان قد ارتبط اسمه بمانشستر يونايتد كأحد أهداف المدرب الجديد إريك تين هاج لتديعم الفريق في الموسم المقبل.

وكشف رومانو عن توصل إدارة باريس سان جيرمان لاتفاق مع إدارة بورتو للتعاقد مع اللاعب مقابل 40 مليون يورو.

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وسيكون فيتينا أول صفقات باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الحالية في حالة اتمام الصفقة بشكل رسمي.

وكان باريس سان جيرمان قد فعل بند أحقية الشراء في عقد نونو مينديز قادما من باريس سان جيرمان، كما تمكن النادي من تمديد التعاقد مع كيليان مبابي.

اللاعب صاحب الـ 22 عاما شارك مع بورتو خلال الموسم الماضي في 47 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة خمسة آخرين وشاهم في تتويج الفريق بلقب الدوري البرتغالي وكأس البرتغال.

فيريرا فيتينا باريس سان جيرمان بورتو
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