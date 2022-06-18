لاعب ليفربول السابق يرد على تصريحات رودريجو بشأن صلاح

السبت، 18 يونيو 2022 - 15:37

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش ومحمد صلاح - ريال مدريد وليفربول

رد خوسي إنريكي لاعب ليفربول السابق على تصريحات رودريجو لاعب ريال مدريد والتي قالها عن محمد صلاح.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وكتب إنريكي تغريدة عبر حسابه على تويتر جاءت كالآتي: "رودريجو أنت صغير جدا لذلك عليك أن تحذر لأنه من الممكن قريبا جدا أن يرتد الأمر عليك وأتمنى ذلك بشدة لأنك تفتح فمك كثيرا".

وكان رودريجو قد تحدث عن محمد صلاح عبر بودكاست "بودباه" قائلا: "بعد نهائي دوري الأبطال وحينما كنا ننظم الممر الشرفي لليفربول كان صلاح حزينا".

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وأردف "ونظر مودريتش إليه وقال له: شكرا صلاح، حاول مرة أخرى في المرة المقبلة".

وأتم رودريجو حديثه قائلا: "عندما يستفزك أحد اللاعبين فأنت تريد الفوز فقط بسببه، في المران كنا نقول تعال يا صلاح تعال".

جاء ذلك بعدما كان صلاح تحدث في أكثر من مرة قبل إقامة النهائي معربا عن رغبته في ملاقاة ريال مدريد وعدم تأهل مانشستر سيتي له.

وعقب انتصار ريال مدريد على سيتي وتأهل ليفربول نشر صلاح تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "لدينا نتيجة لنسويها".

وأعرب صلاح وقتها عن رغبته في الانتقام من ريال مدريد بعد إصابته أمامهم وهزيمته في نهائي دوري أبطال أوروبا 218 بثلاثة أهداف لهدف.

خوسي إنريكي محمد صلاح رودريجو ريال مدريد ليفربول
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