جاهز لفصل جديد.. أرسنال يجدد عقد نيكيتاه ويمنحه القميص 14

السبت، 18 يونيو 2022 - 15:11

كتب : FilGoal

إيدي نيكيتاه

التحق بنا في عمر الـ14 والآن سيرتدي القميص 14 إنه جاهز لفصل جديد هكذا كشف أرسنال عن تجديد عقد لاعب الشاب إيدي نيكيتاه.

صاحب الـ23 جدد تعاقده الذي كان من المفترض أن ينتهي بنهاية الشهر الجاري ليستمر في رحلته مع المدفعجية.

وأعلن أرسنال عبر موقعه الرسمي تجديد إيدي نيكيتاه وتوقيعه على عقدا طويل الأجل والحصول على القميص رقم 14 بدلا من 30.

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وقال مايكل أرتيتا مدرب أرسنال عن تجديد نيكيتاه: "أنا سعيد ببقاء إيدي معنا. إنه يمثل ما نحن عليه جميعا وكل قيم النادي. نحن سعداء جدا بتمديد عقده".

وأضاف "الآن علينا أن نبدأ العمل ونواصل تطوير المواهب الكبيرة والشخصية التي لدينا فيه".

نيكيتاه شارك خلال الموسم الحالي في 28 مباراة بقميص أرسنال وسجل 10 أهداف وصنع هدفا.

وشارك الجناح الشاب في 92 مباراة مع أرسنال وسجل 23 هدفا منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول في عام 2017.

أرسنال إيدي نيكيتاه
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