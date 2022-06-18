ديمبيلي يلمح للاستمرار في برشلونة

لمح عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة إلى إمكانية استمراره مع نادي الحالي في الفترة المقبلة.

عثمان ديمبيلي النادي : برشلونة برشلونة

وينتهي تعاقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الشهر الجاري ويحق له التوقيع مع أي فرق بشكل مجاني ليلعب إليه بداية من الموسم المقبل.

ورفض ديمبيلي جميع العروض التي تلقاها من برشلونة على مدار الموسم وفقا لإدارة الفريق.

وظهر ديمبيلي في مقطع فيديو وهو في سيارته ومن سيارة أخرى كان أحد المشجعين هو المصور والذي سأل ديمبيلي عن شائعات اقترابه من تشيلسي والعمل مع توماس توخيل.

ورد ديمبيلي على المشجع قائلا: "أنا بخير في برشلونة".

Un de nos followers nous a envoyé ça. #Dembele🇫🇷pic.twitter.com/kTV0uTr61M — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) June 18, 2022

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى اقتراب تشيلسي من التعاقد مع ديمبيلي في صفقة انتقال حر.

حديث اللاعب الفرنسي قد ياعني إمكانية الموافقة على عرض برشلونة لتمديد تعاقده خلال الموسم المقبل.

اللاعب صاحب الـ 25 عاما شارك الموسم الماضي مع برشلونة في 32 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة 13 هدفا.