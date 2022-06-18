ليوناردو يكشف عن أهم لحظتين له مع سان جيرمان

السبت، 18 يونيو 2022 - 12:46

كتب : FilGoal

ميسي - باريس سان جيرمان- لانس

كشف ليوناردو المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان عن أهم لحظتين له في عمله مع النادي الفرنسي وذلك بعد رحيله عنه قبل عدة أسابيع.

وتحدث ليوناردو لصحيفة "ليكيب" الفرنسية قائلا: "الأولى كانت التوقيع في اليوم ذاته مع ماركو فيراتي وزلاتان إبراهيموفيتش في عام 2012".

وواصل "لم يكن من قبيل المصادفة ضم فتى يافع من الدرجة الثانية الإيطالية ونجم في الوقت ذاته، اللحظة الثانية كانت بالتأكيد ضم ليونيل ميسي".

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وعن ضم ميسي قال: "لقد فكرنا كثيرا في التعاقد مع معه وتحدثنا عن الأمر لكن ميسي لم يفكر أبدا في الرحيل عن برشلونة".

واستدرك "لكن اللحظات الأخيرة قبل وصوله لنا كانت حاسمة وبعد ذلك كل شيء أصبح عاديا، لكن أنا قمت بعملية الانتقال الوحيدة في تاريخ ميسي".

وأكمل "عندما أقيم الثلاث سنوات الأخيرة أرى تواجدنا في نهائي دوري أبطال اوروبا ونصف النهائي واللقب العاشر للدوري الفرنسي وسبعة ألقاب محلية أخرى ووقعت مع ميسي".

ورحل ليوناردو عن سان جيرمان وجاء لويس كامبوس من موناكو بدلا منه.

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