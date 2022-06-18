موناكو ينهي رحلة فابريجاس بعد 3 سنوات ونصف

السبت، 18 يونيو 2022 - 12:08

كتب : FilGoal

فابريجاس - موناكو

انتهت رحلة النجم الإسباني سيسك فابريجاس مع موناكو بعد 3 سنوات ونصف وفقا لما أعلن النادي الفرنسي.

صاحب الـ35 عاما انضم لصفوف موناكو في يناير 2019 قادما من تشيلسي وينتهي تعاقده بنهاية الشهر الجاري.

وكتب نادي الإمارة عبر موقعه الرسمي: "موناكو يشكر سيسك فابريجاس على السنوات الثلاث والنصف التي قضاها في النادي ويتمنى له الأفضل في المستقبل".

أخبار متعلقة
طبيب المنتخب يوضح تفاصيل صورة "تليفزيون" محمد إبراهيم بعد العودة من كوريا طبيب المنتخب يرد على هل لعب صلاح مصابا ضد غينيا.. وما حدث للنني وحجازي وتريزيجيه مرتجي يعلن اتخاذه الخطوات القانونية ضد من "سبه وتطاول" عليه آس: ريال مدريد وضع مخطط التعاقد مع هالاند في 2024

وخاض فابريجاس شارك خلال 68 مباراة بقميص موناكو وسجل 4 أهداف وصنع 9 آخرين بجميع المسابقات.

نجم أرسنال وبرشلونة السابق قضى 4 سنوات ونصف في تشيلسي قبل أن يتجه إلى فرنسا لينضم إلى موناكو مقابل 25 مليون يورو.

وعلى المستوى الدولي خاض فابريجاس 111 مباراة بقميص المنتخب الإسباني سجل 15 وصنع 36 هدفا.

وحصل فابريجاس على لقب كأس العالم 2010 رفقة منتخب إسبانيا إضافة إلى بطولتي يورو 2008 و2012.

اقرأ أيضا:

موقف ثلاثي الزمالك من اللحاق بمواجهة الأهلي

يويفا يعاقب ليوناردو يتجاهل الخليفي

عودة يرفع "لوحة الحكم الرابع"

تاريخ بوسترات كأس العالم من 1930 حتى 2022

سيسك فابريجاس موناكو
نرشح لكم
رومانو: باريس سان جيرمان توصل لاتفاق مع بورتو بشأن فيتينا لاعب ليفربول السابق يرد على تصريحات رودريجو بشأن صلاح جاهز لفصل جديد.. أرسنال يجدد عقد نيكيتاه ويمنحه القميص 14 رسالة من رئيس جالاتا سراي لـ مصطفى محمد بسبب رغبته في الرحيل ليوناردو يكشف عن أهم لحظتين له مع سان جيرمان آس: ريال مدريد وضع مخطط التعاقد مع هالاند في 2024 حميديتش: ماني سينضم إلى بايرن ميونيخ العرش الخالي - هل بات عملاء رايولا لقمة سائغة؟ امرأة برازيلية تهدد أحلام الطامعين
أخر الأخبار
التشكيل - ثلاثي منتخب مصر يقود فيوتشر.. وفييرا يبدأ مشواره بـ شلبي وإيبوكا في هجوم إنبي 6 دقيقة | الكرة المصرية
8 أسماء لاختيار اثنين.. المرشحون لحمل علم مصر في افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط 6 دقيقة | رياضات أخرى
تنس - أنس جابر تتأهل لنهائي بطولة برلين 6 دقيقة | رياضات أخرى
التشكيل - أحمد علاء ظهير أيسر المصري.. وبيكيلي أساسي في وسط الجونة 15 دقيقة | الكرة المصرية
الإسماعيلي يكشف لـ في الجول تفاصيل واقعة "طفل الأهلي" في اختبارات الناشئين 22 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: لا مزيد من نقاط الضعف.. مانشستر سيتي يستهدف ضم كوكوريا 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: بعد رسالته الوداعية.. أكرد على أعتاب الدوري الإنجليزي والإعلان الرسمي قريب 42 دقيقة | ميركاتو
وزارة الرياضة لـ في الجول: قررنا إحالة طلب الزمالك لنقل القمة إلى رابطة الأندية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 عواد وأفشة وتريزيجيه رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 4 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني