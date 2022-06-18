طبيب المنتخب يوضح تفاصيل صورة "تليفزيون" محمد إبراهيم بعد العودة من كوريا

السبت، 18 يونيو 2022 - 11:48

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كوريا الجنوبية - محمد إبراهيم

ظهرت صورة لمحمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا ومنتخب مصر وهو عائد إلى مطار القاهرة قادما من كوريا الجنوبية وهو يحمل تلفازا.

محمد إبراهيم

النادي : سيراميكا كليوباترا

مصر

أثارت الصورة غضب الجماهير خاصة بعد الهزيمة ضد كوريا وديا بأربعة أهداف لهدف.

فما هي حقيقة الصورة؟

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أجاب محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر قائلا: "قيل إننا اشترينا تلفازا من كوريا ولكن هذا عبارة عن "سرير مساج" وهذا شيء هام لنا في عملنا".

وأوضح "نحن ليس لدينا مكان للإقامة أثناء السفر ولا أريد التحدث عن الإمكانيات في إفريقيا".

وأكمل "جودة ذلك السرير في كوريا جيدة جدا وبعض اللاعبين حينما رأوانا نشتريها فطلبوا الأمر ذاته لأنهم يخضعون لجلسات مساج وتدليك بشكل منفرد خارج أنديتهم للحفاظ على لياقتهم".

وأتم طبيب المنتخب حديثه قائلا: "نحن خلال السفر لا نرى البلد التي نزورها إلا من خلال الحافلة ولا نعرف شكلها كيف يكون في الواقع".

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