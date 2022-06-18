آس: ريال مدريد وضع مخطط التعاقد مع هالاند في 2024

يبدو أن ريال مدريد لم يفقد الآمل في ضم المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند المنضم حديثا لصفوف مانشستر سيتي وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

اللاعب البالغ من العمر 21 عاما سينضم إلى مانشستر سيتي بداية من يوم 1 يوليو بعقد يمتد لمدة خمس سنوات قادمة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال وضع مخطط للتعاقد مع مهاجم دورتموند السابق لضمه في عام 2024.

وأضافت أن هالاند وضع شرطا جزائيا في عقده مع مانشستر سيتي يمكن تفعيله بعد موسمين من بداية التعاقد وتقدر قيمته بنحو 150 مليون يورو.

وأشارت إلى أن بطل دوري أبطال أوروبا يرى في هالاند الخيار الأمثل لخلافة كريم بنزيمة في هجوم الفريق.

وكشفت آس عن طلب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد من هالاند تأجيل انتقاله من دورتموند للموسم المقبل لكن المهاجم النرويجي وافق على عرض مانشستر سيتي.

وكان هالاند قد أبلغ ناديه بنيته الرحيل بنهاية الموسم الجاري، فيما أبلغ سيتي دورتموند بأن النادي ينوي تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بـ 75 مليون جنيه إسترليني.

هالاند، نجل آلف إينج لاعب مانشستر سيتي السابق، انضم إلى سيتي بعدما أثبت قدرة فائقة على تسجيل الأهداف خلال وجوده مع أندية مولده النرويجي، وريد بول سالزبورج النمساوي ودورتموند الألماني.

سجل هالاند، صاحب الـ 20 مباراة دولية مع منتخب النرويج، 86 هدفا خلال 89 مباراة في موسمين ونصف مع دورتموند.

وفاز مع الفريق بلقب كأس ألمانيا، كما تُوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال موسم 2020/21.

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