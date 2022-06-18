مرتجي يعلن اتخاذه الخطوات القانونية ضد من "سبه وتطاول" عليه

أعلن خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي اتخاذه الخطوات القانونية ضد من سبه وتطاول عليه.

وكتب مرتجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "أن تتهاون في أخذ حق نفسك فهو أمر يخص شخصك".

واستدرك "لكن أن تصمت في أخذ حق من أكرمك الله لأجلها فهذا مستحيل".

وأكمل "لقد اتخذت جميع الإجراءات القانونية ضد من سب وتطاول ومستمر فيها حتى النهاية وكلي ثقة في قضاء مصر العادل والله المستعان".

ولم يكشف مرتجي المزيد من التفاصيل عن قضيته أو أسماء من سيقاضيهم.

ان تتهاون في اخذ حق نفسك فهو امر يخص شخصك ولكن ان تصمت في اخذ حق من اكرمك الله لاجلها فهذا مستحيل لقد اتخذت جميع الاجراءات القانونيه ضد من سب وتطاول ومستمر فيها حتي النهاية وكلي ثقة في قضاء مصر العادل والله المستعان. — Khaled Mortagy (@kmortagy) June 18, 2022

وفي سياق آخر دخل الأهلي معسكرا مغلقا استعدادا لخوض القمة ضد الزمالك غدا الأحد.

ويستضيف الأهلي منافسه الزمالك في ملعب WE السلام في لقاء مؤجل من الجولة 20 من الدوري.

ويتصدر الزمالك الترتيب بـ44 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ40 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فقط.

وبينهما يأتي بيراميدز بـ43 نقطة من 21 لقاء.

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