مرتجي يعلن اتخاذه الخطوات القانونية ضد من "سبه وتطاول" عليه

السبت، 18 يونيو 2022 - 10:47

كتب : FilGoal

خالد مرتجي

أعلن خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي اتخاذه الخطوات القانونية ضد من سبه وتطاول عليه.

وكتب مرتجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "أن تتهاون في أخذ حق نفسك فهو أمر يخص شخصك".

واستدرك "لكن أن تصمت في أخذ حق من أكرمك الله لأجلها فهذا مستحيل".

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وأكمل "لقد اتخذت جميع الإجراءات القانونية ضد من سب وتطاول ومستمر فيها حتى النهاية وكلي ثقة في قضاء مصر العادل والله المستعان".

ولم يكشف مرتجي المزيد من التفاصيل عن قضيته أو أسماء من سيقاضيهم.

وفي سياق آخر دخل الأهلي معسكرا مغلقا استعدادا لخوض القمة ضد الزمالك غدا الأحد.

ويستضيف الأهلي منافسه الزمالك في ملعب WE السلام في لقاء مؤجل من الجولة 20 من الدوري.

ويتصدر الزمالك الترتيب بـ44 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ40 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فقط.

وبينهما يأتي بيراميدز بـ43 نقطة من 21 لقاء.

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