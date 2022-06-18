فاركو: سنفعل بند شراء محمد صبحي من الزمالك

السبت، 18 يونيو 2022 - 00:39

كتب : FilGoal

فاركو - الأهلي

أوضح عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو موقف محمد صبحي من الاستمرار مع الفريق الموسم المقبل.

ويمتلك حارس مرمى فاركو بندا في تعاقده يتيح له الانتقال من الزمالك إلى فاركو الموسم المقبل مقابل 20 مليون جنيه.

وقال عاطف حنفي عبر قناة المحور: "سنفعل بند شراء محمد صبحي بعد نهاية الموسم من الزمالك، وسيتواجد في فاركو الموسم المقبل".

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وأضاف "هو لاعب مهم بالنسبة لنا ويشعر بالراحة في الفريق ويعد إضافة ولنكن واقعيين هو الحارس رقم 1، وإذا انتقل لأي نادي آخر سيكون بينه وبين الحراس منافسة شرسة وهذا طبيعي".

وأتم "صبحي يتواجد في منتخب مصر ويلعب بشكل أساسي مع الفريق ونتمسك ببقائه مع الفريق الموسم المقبل في ظل التدعيمات التي سنضمها الموسم المقبل".

وشارك صبحي في تعادل فاركو ضد سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في الجولة 22 من الدوري المصري.

وخاض صبحي 20 مباراة الموسم الجاري في الدوري حافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة واستقبل 13 هدفا.

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