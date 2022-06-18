بيان - الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب "الأخطاء التحكيمية الواضحة"

هدد النادي الإسماعيلي بالانسحاب من الدوري المصري في حالة عدم "حالة عدم اتخاذ قرارات صارمة ضد طاقم تحكيم لمباراة المقاولون العرب".

وتعادل الإسماعيلي سلبيا مع المقاولون العرب في افتتاح الجولة 22 من الدوري المصري.

وجاء بيان الإسماعيلي:

"يُعرب مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي عن بالغ استياءه جراء الأخطاء التحكيمية الواضحة والفجة التي شهدتها مباراة الفريق أمام المقاولون وكان أهمها عدم احتساب ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس في اللحظات الأخيرة وإغفال الحكم أمين عمر الرجوع لمشاهدة الكرة وهو ما يطرح تساؤلات وعلامات استفهام صريحة حول غياب العدالة التحكيمية.

وعليه فقد تقدم مجلس الإدارة التقدم باحتجاج رسمي ضد هذا الحكم أمين عمر وطاقم تحكيم المعاون لاسيما حكام الفار من أجل إجراء تحقيق عادل ضدهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

ويؤكد مجلس الإدارة على أهمية تحقيق العدالة بين جميع أطراف المسابقة بما يضمن الصالح العام للمسابقة وليس لأحد أطرافها دون غيره وفى حال عدم اتخاذ مواقف محددة وصريحة تضمن تحقيق ذلك نؤكد بأن المجلس سيفكر جدياً في عدم الاستمرار بالمشاركة في تلك المهزلة الكروية لتوضيح الصورة أمام الرأي العام أجمع وعلى الجميع أن يعي بمسئولية ذلك.‎

ويشدد مجلس إدارة الإسماعيلي على أن تلك الأخطاء تخطت حاجز الأخطاء التقديرية وتسببت بشكل مباشر في إهدار العديد من النقاط طوال مشوار البطولة وكانت كفيلة بتحسين موقف الفريق في جدول ترتيب المسابقة المحلية.

ويشدد مجلس الإدارة على أن تلك الأخطاء رغم وجود تقنية الفار باتت تتكرر بشكل مستمر وفج وهو ما أصاب الفريق وجماهيره بالإحباط الشديد بجانب فقدان نقاط مستحقه للفريق.

ويختتم مجلس الإدارة بيانه بأن ما يحدث لا يصب بأي شكل من الأشكال في صالح اللعبة مع استمرارها للأسف في غياب العدالة والشفافية بين جميع الأندية وسيكون له أثر سلبي على ثقه الأندية والجماهير في منظومة التحكيم التي تحتاج لتطوير واضح وصريح خاصة أن الأخطاء التحكيمية واردة ولكن للأسف باتت واردة فقط ضد مصلحة الإسماعيلي وجماهيره وذلك بشهادة كل خبراء التحكيم والمحللين بوسائل الإعلام المختلفة.

وفي حالة عدم اتخاذ قرارات صارمة ضد طاقم تحكيم لقاء اليوم فان مجلس ادارة النادي الاسماعيلي يؤسفه ان يعلن عدم استكمال مسابقة الدوري العام".

بذلك يفشل الإسماعيلي في الفوز على المقاولون للمباراة السادسة على التوالي، بواقع 3 تعادلات و3 هزائم.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر المؤدي للهبوط بـ 19 نقطة من 21 مباراة، فيما يعلوه المقاولون بفارق الأهداف ونفس عدد النقاط والمباريات في المركز الخامس عشر.

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