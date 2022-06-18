مرتضى يعلن انتهاء أزمة القيد في الزمالك بدفع غرامة ماريتيمو

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انتهاء أزمة إيقاف القيد للقلعة البيضاء، والخاصة بنادي ماريتمو البرتغالي والخاصة بعقد محمد إبراهيم.

وأوضح رئيس النادي خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح قناة الزمالك أنه فضل عدم الكشف عن انتهاء أزمة قيد نادي الزمالك لحين منح لاعبي الفريق الأول كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة التي حصلوا عليها بالأمس جميعا.

ووجه مرتضى رسالة إلى الجماهير مؤكدا أنه لن يتخاذل في أي من الملفات الخاصة بنادي الزمالك.

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وحسبما علم FilGoal.com فأن الزمالك أرسل مبلغ مليون و200 ألف دولار ليتفادي الغرامات والعقوبات الانضباطية، وهو كان يتسبب في أزمة للزمالك في القيد.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن قضية ماريتيمو هي القضية الوحيدة التي تم إصدار حكم نهائي فيها.

ولا زالت قضية "شيكابالا" مع سبورتينج لشبونة البرتغالي تنتظر أمام لجنة الانضباط بعد تقدم الأبيض بالطعن.

وصرف رئيس النادي 25 مليون جنيه وهي قيمة الدفعة الأخيرة من المستحقات المتأخرة لهم، بحسب موقع الزمالك.

وأوضح موقع النادي أن لاعبي الفريق كان لهم 70 مليون جنيه مستحقات متأخرة، وحاول مجلس الإدارة حل هذه المشكلة منذ اليوم الأول له عن طريق توفير سيولة مالية من موارد النادي وبالفعل تم سداد هذه المستحقات على دفعات حتى يستطيع اللاعبين التركيز في الملعب فقط.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا السبت عقب التدريب الختامي استعدادا للمباراة المرتقبة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 21 نقطة.

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