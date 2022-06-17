ألميدا: لا نلعب بشكل دفاعي.. وجميع مباريات الدوري صعبة

الجمعة، 17 يونيو 2022 - 23:35

كتب : أحمد الخولي

نونو ألميدا المدير الفني لـ فاركو

يرفض البرتغالي نونو ألميدا مدرب فاركو وصف إسلوب لعب فريقه بالدفاعي.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 22 من الدوري المصري.

وقال ألميدا في تصريحات عقب المباراة: "لا نلعب بشكل دفاعي، نحن نركز على التحولات الهجومية والدفاعية المنظمة وسعيد بأداء اللاعبين".

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وأضاف "جميع مباريات الدوري صعبة، ونحن نحاول تجهيز أفكار مختلفة على حسب كل مباراة".

وأوضح: "وصلنا لمرمى الخصم أكثر من مرة، وتمركزنا بشكل جيد في الركلات الثابتة، علينا العمل على إنهاء الهجمات بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة".

وتقدم أحمد عبد العزيز مودي لفاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 15 بينما عدل شادي حسين النتيجة لسيراميكا في الدقيقة 24 من تسديدة قوية.

بهذة النتيجة ارتفع رصيد فاركو إلى النقطة 30 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.

فيما وصل رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 26 في المركز العاشر بجدول الترتيب.

ويستعد فاركو لمواجهة الاتحاد يوم 27 يونيو الجاري بالجولة 23 فيما يستعد سيراميكا لمواجهة الزمالك يوم 28 يونيو بالجولة ذاتها.

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