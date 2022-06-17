فاركو ينهي صيام 410 دقيقة عن التهديف ويتعادل مع سيراميكا

الجمعة، 17 يونيو 2022 - 21:23

كتب : FilGoal

فاركو وسيراميكا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 22 من الدوري المصري.

وتقدم أحمد عبد العزيز مودي لفاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 15 بينما عدل شادي حسين النتيجة لسيراميكا في الدقيقة 24 من تسديدة قوية.

فاركو أنهى صيامه التهديفي بعدما تعادل المباريات الثلاث الأخيرة سلبيا إذ سجل أخر أهدافه في شباك فيوتشر عن طريق رزقي حمرون ليعود مودي ويسجل بعد غياب 410 دقيقة.

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ضغط مبكر

فاركو بدأ المباراة بضغط هجومي على مرمى سيراميكا وأنقذ عامر عامر فرصة هدف مؤكد بعدما تصدى لرأسية عبدالله بكري.

وترجم أحمد عبدالعزيز مودي ضغط فاركو لهدف التقدم في الدقيقة 15 من ركلة جزاء سددها بقوة لتسكن شباك عامر عامر.

رد سريع

رد سيراميكا كليوباترا جاء سريعا وبدأ الثلاثي محمد إبراهيم وباسم مرسي وشادي حسين في شن الهجمات على مرمى محمد صبحي.

توغل محمد إبراهيم وراوغ أكثر من لاعب بصفوف فاركو ومرر كرة بينية لشادي حسين داخل منطقة جزاء فاركو ليسدد كرة قوية سكنت شباك محمد صبحي في الدقيقة 24.

محاولات دون جدوى

بعد تسجيل التعادل انخفض معدل الهجمات الخطرة على المرميين واكتفى لاعبو فاركو بإرسال الكرات العرضية على مرمى عامر عامر.

في المقابل فشل محاولات محمد إبراهيم في تكرار اختراق عمق فريق فاركو مجددا.

ولجا لاعبو سيراميكا للتسديدات البعيدة لكنها لم تشكل أي خطورة على مرمى نادي فاركو.

بهذة النتيجة ارتفع رصيد فاركو إلى النقطة 30 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.

فيما وصل رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 26 في المركز العاشر بجدول الترتيب.

ويستعد فاركو لمواجهة الاتحاد يوم 27 يونيو الجاري بالجولة 23 فيما يستعد سيراميكا لمواجهة الزمالك يوم 28 يونيو بالجولة ذاتها.

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