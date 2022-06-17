كاف يعتمد 7 ملاعب مصرية لاستضافة تصفيات أمم إفريقيا للمحليين 2023

اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) 7 ملاعب مصرية لاستضافة تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وستكون الملاعب متاحة لأي منتخب مشارك في التصفيات ولا يتوافر له ملعب حاصل على التراخيص المعتمدة من كاف.

وتعد مصر بين 13 دولة إفريقيا حاصلة على الاعتمادات النهائية من كاف لملاعبها.

وجاءت الملاعب السبعة كالآتي:

استاد القاهرة

استاد الدفاع الجوي

استاد برج العرب

استاد السويس

استاد الإسماعيلية

استاد الأهلي we السلام

استاد الإسكندرية

‎ولم يعلن كاف بعد عن موعد تصفيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين، بعدما تاجلت في أبريل الماضي.

كان مقرر أن تقام النسخة الجارية في 2022 لكن تم تأجيلها للعام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن تبدأ البطولة في يناير 2023 وتضم 16 منتخبا.

وأقيمت 7 نسخ سابقة ويعد منتخبا المغرب والكونغو الديموقراطية الأكثر تتويجا باللقب.

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