مواعيد مباريات الجمعة 17-6-2022 والقنوات الناقلة.. استئناف الدوري المصري

الجمعة، 17 يونيو 2022 - 10:38

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - مصر للمقاصة

يشهد اليوم الجمعة 17-6-2022 استئناف لمباريات الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الـ22 من المسابقة.

ويواجه الإسماعيلي نظيره المقاولون العرب على ملعب الإسماعيلية الساعة السابعة مساء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يحل فاركو ضيفا على سيراميكا كليوباترا الساعة السابعة مساء على ملعب المقاولون العرب.

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فيما يستضيف طلائع الجيش الساعة التاسعة والنصف مساء على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

تعرف على جميع مباريات من هنا.

وتذاع المباراتين عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة فيما يأتي المقاولون العرب برصيد 18 نقطة عند المركز الخامس عشر.

ويقع فاركو في المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة بينما يحتل كليوباترا المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

ويأتي طلائع الجيش في المركز السادس برصيد نقطة 32 نقطة أما سموحة في المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

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