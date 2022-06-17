تقرير: إنتر يجهز عرضا جديدا للتعاقد مع لوكاكو

الجمعة، 17 يونيو 2022 - 00:27

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - تشيلسي

يستعد إنتر لتقديم عرضا جديدا من أجل إقناع تشيلسي بالتخلي عن خدمات روميلو لوكاكو لمدة موسم على سبيل الإعارة وفقا لفابريزو رومانو صحفي "سكاي".

وانضم لوكاكو إلى تشيلسي الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها 115 مليون يورو ولكن المهاجم البلجيكي لم يظهر بالصورة المتوقعة له.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن مسؤولي إنتر سيعقدون، الجمعة جلسة مع نظرائهم في تشيلسي بشأن لوكاكو.

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وأضاف أن إنتر يستعد لتقديم عرض جديد لاستعارة لوكاكو بعدما رفض تشيلسي العرض الأول البالغ قيمته 5 مليون يورو إضافة إلى 2 مليون يورو كمتغيرات.

ولم يسجل لوكاكو سوى ثمانية أهداف في 26 مباراة بالدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي.

وخاض لوكاكو 44 مباراة في الموسم المنقضي وسجل 15 هدفا وصنع هدفين آخرين بجميع المسابقات.

وسجل لوكاكو 64 هدفا وصنع 16 في 95 مباراة خاضها مع إنتر قبل أن يرتدي قميص البلوز.

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