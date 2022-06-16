16 مدينة.. فيفا يعلن المدن المستضيفة لـ كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية

الخميس، 16 يونيو 2022 - 23:58

كتب : FilGoal

كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أسماء 16 مدينة تستضيف كأس العالم 2026 بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام البطولة في الدول الثلاث الكبرى لقارة أمريكا الشمالية.

وتشهد هذه النسخة مشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32 كما جرت العادة.

أخبار متعلقة
موعد الإعلان عن المدن المستضيفة لـ كأس العالم 2026 جلوبوسبورتي: كونميبول يناقش تغيير نظام تصفيات كأس العالم 2026 لتحاول المغرب مرة سادسة.. رسميا – اتحاد أمريكا الشمالية ينظم مونديال 2026 بلاتر: تدخل سياسي مباشر حول مونديال 2026 من المغرب إلى التحالف الثلاثي

وتم اختيار 11 مدينة من الولايات المتحدة الأمريكية، ومدينتين من كندا، و3 مدن من المكسيك.

وإليكم أسماء المدن الـ 16، من أصل 22 مدينة تنافست على الاستضافة:

الولايات المتحدة الأمريكية: أتلانتا - بوسطن - دالاس - هيوستن - كانساس سيتي - لوس أنجلوس - ميامي - نيويورك (نيو جيرسي) - فيلادلفيا - سان فرانسيسكو - سياتل

كندا: تورنتو - فانكوفر

المكسيك: جوادالاخارا - مكسيكو سيتي - مونتيري

وخسر الصراع 6 مدن، بينهم 5 من الولايات المتحدة وهم: سينسيناتي - دنفر - ناشفيل - أورلاندو - واشنطن (بالتيمور)، ومدينة واحدة من كندا هي إدمونتون، فيما نجحت المكسيك في الفوز بالتنظيم داخل مدنها الثلاث المرشحة.

اقرأ أيضا:

تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري

توجيه الشكر لـ إيهاب جلال

موقف خليلوزيتش من الاستمرار مع أسود أطلس

"أنس أسامة موهبة لا مثيل لها"

كأس العالم كأس العالم 2026 أمريكا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك كندا
نرشح لكم
"الدموع تملأ عيني".. فالفيردي يدافع عن نفسه بعد أزمته مع رئيس أوروجواي إنجاز غير مسبوق.. كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم بهدف كامبل بعد 14 عاما في ظل بيكرمان.. لورينزو مديرا فنيا لـ منتخب كولومبيا انتهت ملحق كأس العالم - كوستاريكا (1)-(0) نيوزلندا.. آخر المتأهلين للمونديال مقتل حكم في السلفادور بعد اعتداء اللاعبين والجماهير NBA – جولدن ستيت يهزم بوسطن ويخطف التقدم في سلسلة النهائي أفرغ الخزانة وطار نحو أرض الأحلام.. كيليني ينضم إلى لوس أنجلوس جالاكسي بيرو تمنح شعبها إجازة رسمية لمشاهدة المنتخب في ملحق كأس العالم 2022
أخر الأخبار
بعد رحيل إيهاب جلال.. أقصر المدد التدريبية لمدربي منتخب مصر في القرن الـ 21 31 دقيقة | منتخب مصر
تفاصيل فيلم فيفا الوثائقي عن محمد صلاح "مو رمز عالمي" 37 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول - كلاتنبرج المرشح الأبرز لقيادة لجنة الحكام في الموسم القادم 54 دقيقة | الكرة المصرية
حازم إمام يوضح حقيقة المفاوضات مع كيروش.. ومحاسبة المخطئ في أزمة نهائي دوري الأبطال ساعة | الكرة المصرية
تقرير: إنتر يجهز عرضا جديدا للتعاقد مع لوكاكو ساعة | الكرة الأوروبية
16 مدينة.. فيفا يعلن المدن المستضيفة لـ كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية ساعة | أمريكا
رفع أثقال - رحمة السيد تحقق 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم 2 ساعة | رياضات أخرى
بيان - وزارة الرياضة تحمل اتحاد الكرة مسؤولية أزمة النهائي.. وتعلن تشكيل لجنة فرعية لبحث المديونية 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 4 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني