16 مدينة.. فيفا يعلن المدن المستضيفة لـ كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أسماء 16 مدينة تستضيف كأس العالم 2026 بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام البطولة في الدول الثلاث الكبرى لقارة أمريكا الشمالية.

وتشهد هذه النسخة مشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32 كما جرت العادة.

وتم اختيار 11 مدينة من الولايات المتحدة الأمريكية، ومدينتين من كندا، و3 مدن من المكسيك.

وإليكم أسماء المدن الـ 16، من أصل 22 مدينة تنافست على الاستضافة:

الولايات المتحدة الأمريكية: أتلانتا - بوسطن - دالاس - هيوستن - كانساس سيتي - لوس أنجلوس - ميامي - نيويورك (نيو جيرسي) - فيلادلفيا - سان فرانسيسكو - سياتل

كندا: تورنتو - فانكوفر

المكسيك: جوادالاخارا - مكسيكو سيتي - مونتيري

وخسر الصراع 6 مدن، بينهم 5 من الولايات المتحدة وهم: سينسيناتي - دنفر - ناشفيل - أورلاندو - واشنطن (بالتيمور)، ومدينة واحدة من كندا هي إدمونتون، فيما نجحت المكسيك في الفوز بالتنظيم داخل مدنها الثلاث المرشحة.

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