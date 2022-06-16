رفع أثقال - رحمة السيد تحقق 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم
الخميس، 16 يونيو 2022 - 23:40
كتب : FilGoal
توجت الرباعة المصرية رحمة السيد ببطولة العالم للناشئين لرفع الأثقال، المقامة في المكسيك.
جاء ذلك حيث أحرزت رحمة 3 ميداليات ذهبية في الخطف والنتر والمجموع.
وتلعب رحمة السيد في وزن 76 كجم.
ورفعت الرباعة المصرية مجموع ثقل 215 كجم.
وتوج محمود حسنى لاعب المنتخب الوطني للشباب بالميدالية الذهبية فى منافسات الخطف لوزن 89 كجم ببطولة العالم المقامة فى المكسيك.
فيما نجحت نورا عصام في حصد 3 فضيات بمنافسات وزن 55 كجم في الخطف والنتر والمجموع.
كما حصلت حبيبة سعد على المركز الخامس في منافسات وزن 45 كجم.
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