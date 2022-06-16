قائمة الإسماعيلي – عودة عصام صبحي وغياب بن خماسة أمام المقاولون العرب

الخميس، 16 يونيو 2022 - 22:24

كتب : محمود عزت

الإسماعيلي - أحمد مدبولي

يعود عصام صبحي لـ قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب في الجولة 22 من الدوري المصري بعد نهاية إيقافه.

ويلتقي الدراويش مع الذئاب الجبل غدا الجمعة في الساعة السابعة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية.

وغاب عصام صبحي عن لقاء الإسماعيلي ضد الزمالك بسبب الإيقاف لطرده في مواجهة البنك الأهلي.

أخبار متعلقة
غياب ثنائي الإسماعيلي أمام المحلة في نصف نهائي كأس الرابطة حمزة الجمل يقرر إقامة تدريبات الإسماعيلي بشكل سري الإسماعيلي يستعيد خدمات عبد الرحمن مجدي ويفتقد جهود عماد حمدي الإسماعيلي يجدد عقد مهاجمه الصاعد

ويغيب أيضا كل من: عماد حمدي ومحمود عبد العاطي "دونجا" وحسن ياسين والجزائري محمد بن خماسة لتعرضهم لإصابات مختلفة.

خماسة تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية على هامش التدريبات الأخيرة لفريقه.

وقال مجدي باز رئيس الجهاز الطبي للنادي: "اللاعب سيغيب عن اللقاء المقبل وهناك محاولات طبية لتجهيزه قبل مباراتي غزل المحلة بمسابقة الدوري العام وكأس رابطة الأندية المحترفة والمقرر إقامتهما يومي 28 يونيه الجاري و3 يوليو المقبل ".

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمي: محمد فوزي وعمر رضوان وأحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: محمد بيومي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعصام الحلواني ومحمود البدري.

الوسط: عمر الوحش ومحمد عادل ومحمد مخلوف ومدحت فقوسه وسايكو كونتيه ومحمد عبد السميع وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي وعبد الرحمن مجدي.

الهجوم: وجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي ودييجو فرندناو.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة من 20 مباراة، وبفارق الأهداف يحتل ذئاب الجبل المركز الخامس عشر.

اقرأ أيضا:

تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري

توجيه الشكر لـ إيهاب جلال

موقف خليلوزيتش من الاستمرار مع أسود أطلس

"أنس أسامة موهبة لا مثيل لها"

الإسماعيلي في الدوري قائمة الإسماعيلي
نرشح لكم
على رأسهم الجوهري.. 6 قيادات فنية لـ منتخب مصر غادروا المنصب ثم عادوا إليه خبر في الجول - محاولات لتجهيز عبد الغني للحاق بالقمة مران الزمالك – انتظام رباعي المنتخب وأوناجم... وفحص طبي لـ علاء رحيل إيهاب جلال والاستعانة بالأجانب.. تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري اتحاد الكرة يعلن توجيه الشكر لـ إيهاب جلال انتهت - مؤتمر اتحاد الكرة: توجيه الشكر لإيهاب جلال.. وموقف المدير الفني لاتحاد الكرة معسكر مغلق لـ الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك.. جاهزية متولي وعودة أشرف وأفشة خبر في الجول - اجتماع بين وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة لعلاج الأزمات المختلفة
أخر الأخبار
قائمة الإسماعيلي – عودة عصام صبحي وغياب بن خماسة أمام المقاولون العرب 9 دقيقة | الكرة المصرية
من "الرجاء التنازل" إلى "ناخد قرار يا جدعان".. كيف بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم 17 دقيقة | تقرير في الجول
كاف يختار 5 حكام مصريين للمشاركة في أمم إفريقيا للسيدات 2022 ساعة | الكرة الأوروبية
على رأسهم الجوهري.. 6 قيادات فنية لـ منتخب مصر غادروا المنصب ثم عادوا إليه ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - محاولات لتجهيز عبد الغني للحاق بالقمة ساعة | الكرة المصرية
الرجاء يحسم دربي الوداد ويشعل صراع الدوري المغربي ساعة | الوطن العربي
تقرير: استقالة شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم 2 ساعة | الوطن العربي
مران الزمالك – انتظام رباعي المنتخب وأوناجم... وفحص طبي لـ علاء 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 4 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني