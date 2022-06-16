قائمة الإسماعيلي – عودة عصام صبحي وغياب بن خماسة أمام المقاولون العرب

يعود عصام صبحي لـ قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب في الجولة 22 من الدوري المصري بعد نهاية إيقافه.

ويلتقي الدراويش مع الذئاب الجبل غدا الجمعة في الساعة السابعة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية.

وغاب عصام صبحي عن لقاء الإسماعيلي ضد الزمالك بسبب الإيقاف لطرده في مواجهة البنك الأهلي.

ويغيب أيضا كل من: عماد حمدي ومحمود عبد العاطي "دونجا" وحسن ياسين والجزائري محمد بن خماسة لتعرضهم لإصابات مختلفة.

خماسة تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية على هامش التدريبات الأخيرة لفريقه.

وقال مجدي باز رئيس الجهاز الطبي للنادي: "اللاعب سيغيب عن اللقاء المقبل وهناك محاولات طبية لتجهيزه قبل مباراتي غزل المحلة بمسابقة الدوري العام وكأس رابطة الأندية المحترفة والمقرر إقامتهما يومي 28 يونيه الجاري و3 يوليو المقبل ".

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمي: محمد فوزي وعمر رضوان وأحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: محمد بيومي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعصام الحلواني ومحمود البدري.

الوسط: عمر الوحش ومحمد عادل ومحمد مخلوف ومدحت فقوسه وسايكو كونتيه ومحمد عبد السميع وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي وعبد الرحمن مجدي.

الهجوم: وجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي ودييجو فرندناو.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة من 20 مباراة، وبفارق الأهداف يحتل ذئاب الجبل المركز الخامس عشر.

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