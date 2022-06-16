كاف يختار 5 حكام مصريين للمشاركة في أمم إفريقيا للسيدات 2022

ضم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) 5 حكام مصريين للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للسيدات 2022.

وتبدأ البطولة في الثاني من يوليو المقبل وحتى 23 من نفس الشهر.

وجاءت قائمة الحكام المصريين في البطولة:

حكم ساحة: شاهندة المغربي

حكام مساعدين: يارا عاطف ومنى عطا الله

حكام تقنية فيديو: أحمد الغندور وأحمد حسام طه

وسبق أن أدارت شاهندا المغربي بمعاونة يارا عاطف ومنى عطا الله مباراة بلدية المحلة والحمام في الجولة الختامية من دوري الدرجة الثانية لمجموعة بحري الموسم الجاري والتي انتهت بفوز الأول 2-0.

وأيضا مباراة المصري وإيسترن كومباني في كأس الرابطة والتي انتهت بفوز الأخير 2-1.

كما أدار أحمد الغندور تحكيميا الموسم الجاري مباراة واحدة في الدوري كحكم فيديو بين الأهلي وبيراميدز، وانتهت بفوز الأهلي 3-0.

وتضم البطولة 12 منتخبا ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى كأس العالم 2023 للسيدات والتي تقام في أستراليا ونيوزيلاندا.

اقرأ أيضا:

تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري

توجيه الشكر لـ إيهاب جلال

موقف خليلوزيتش من الاستمرار مع أسود أطلس

"أنس أسامة موهبة لا مثيل لها"