خبر في الجول - محاولات لتجهيز عبد الغني للحاق بالقمة

الخميس، 16 يونيو 2022 - 20:58

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد عبد الغني - الاتحاد السكندري والزمالك

يجرى الجهاز الفني والطبي في نادي الزمالك محاولاته لتجهيز محمد عبد الغني ليصبح لائقا لمواجهة الأهلي حسبما علم FilGoal.com.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويحاول الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة تجهيز اللاعب عقب إصابته بكدمة في الكاحل في مباراة الداخلية بكأس مصر.

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وحقق الزمالك الفوز على الداخلية بنتيجة 2-1 عقب الوصول لشوطين إضافيين وشارك في المباراة الزمالك.

وخاض عبد الغني مدافع الفريق فقرة تأهيلية خاصة في مران الزمالك اليوم.

وشارك عبد الغني (28 عاما) الموسم الجاري في 17 مباراة بجميع المسابقات وسجل هدفين.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 21 نقطة.

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