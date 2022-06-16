الرجاء يحسم دربي الوداد ويشعل صراع الدوري المغربي

الخميس، 16 يونيو 2022 - 20:40

كتب : FilGoal

الوداد والرجاء

أشعل الرجاء صراع المنافسة على لقب الدوري المغربي عقب الفوز على الوداد في الدربي.

وحقق الرجاء فوزه الأول في دربي الدار البيضاء بالفوز منذ 2019، بعد خسارتين مباراتين والتعادل في مثلهما أمام الوداد غريمه التقليدي.

ودخل الرجاء مباراة الوداد متأخرا عن الوداد بفارق 4 نقاط قبل 6 جولات من ختام الدوري المغربي.

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وقلص الرجاء الفارق إلى نقطة وحيدة بعدما حسم الدربي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على مركب محمد الخامس.

وسجل محسن متولي هدف التقدم لنادي الرجاء في الدقيقة 45+3 بالشوط الأول من ركلة جزاء.

محسن متولي سجل مجددا من ركلة جزاء في الدقيقة 86 ومنح الرجاء فوزا غاليا في مشوار الدوري.

بهذة النتيجة رفع الرجاء رصيده إلى 52 نقطة بفارق أقل نقطة وحيدة عن الوداد متصدر الترتيب قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

ويستعد الوداد لمواجهة الشباب الرياضي السالمي في الجولة الـ26 من الدوري يوم 19 يونيو الجاري.

فيما يلعب الرجاء ضد شباب المحمدية في التاريخ ذاته.

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