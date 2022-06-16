تقرير: استقالة شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم

الخميس، 16 يونيو 2022 - 19:42

كتب : FilGoal

شرف الدين عمارة

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد الجزائري على استقالة شرف الدين عمارة رئيس اتحاد كرة القدم وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.

وكان عمارة قد تولى رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم في أبريل 2021 خلفا لخير الدين زطشي.

وأوضحت الصحيفة الجزائرية أن شرف الدين عمارة تقدم باستقالته من رئاسة اتحاد كرة القدم وهذا ما وافقت عليه الجمعية العمومية.

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وأضافت أن الجمعية العمومية حددت يوم 7 يوليو المقبل موعدا لعقد انتخابات المجلس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

المنتخب الجزائري يطل كأس أمم إفريقيا 2019 ودع النسخة الأخيرة من البطولة التي استضافتها االكاميرون من دور المجموعات.

كما فشل الخضر في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقرر اقامتها بقطر بعد الخروج على يد المنتخب الكاميروني.

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