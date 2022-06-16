ذا أثليتك: أرسنال حسم التعاقد مع فييرا

حسم أرسنال صفقة التعاقد مع فابيو فييرا لاعب بورتو البرتغالي بداية من الموسم المقبل وفقا لصحيفة "ذا أثليتك" البريطانية.

صاحب الـ22 عاما أحد أبناء أكاديمية بورتو ويجيد اللعب في مركز الوسط المهاجم.

الصحيفة البريطانية أوضحت أن فييرا سيخضع للكشف الطبي في لندن خلال ساعات عقب اتفاق أرسنال مع بورتو.

وأضافت أن قيمة الصفقة تصل إلى 35 مليون يورو إضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.

وأشارت إلى أن وكيل اللاعب البرتغالي خورخي مينديز ساعد يف إنهاء الصفقة ووصول الطرفين إلى اتفاق نهائي.

فابيو فييرا شارك خلال الموسم الحالي مع بورتو في 39 مباراة سجل 7 وصنع 16 هدفا.

النادي اللندني اختتم منافسات الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الخامس برصيد 69 نقطة.

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