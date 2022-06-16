سيلعب للغريم.. بروما ينضم إلى فنربخشة

الخميس، 16 يونيو 2022 - 17:23

كتب : FilGoal

بروما - فنربخشة

ووقّع بروما على عقد لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء بشكل نهائي.

وخضع بروما للكشف الطبي وتم تقديمه بقميص فنربخشة، ليعود مجددًا للملاعب التركية.

ويمتلك بروما تجربة ناجحة سابقة في تركيا رفقة الغريم جالاتسراي بين 2013 و2017، خاض خلالها 85 مباراة، سجل فيها 15 هدفا وصنع 21، وحصد وقتها 4 بطولات أبرزها الدوري التركي.

وبات بروما ثالث الصفقات الصيفية لـ فنربخشة بعد البرازيلي لينكولن القادم من سانتا كلارا، ودييجو روسي المنتقل من لوس أنجلوس الأمريكي.

وينضم بروما إلى مواطنه جورجي جيسوس الذي تولى تدريب فنربخشة مؤخرًا.

ويمتلك بروما 9 مباريات دولية مع منتخب البرتغال سجل خلالها هدفا وحيدا.

وتألق بروما في كأس العالم للشباب 2013 وحصد الحزاء الفضي.

وسبق لـ بروما اللعب في أندية سبورتنج لشبونة، وجازيانتسبور التركي، وريال سوسيداد، ولايبزج الألماني، وأولمبياكوس اليوناني.

واحتل فنربخشة المركز الثاني في الدوري التركي الموسم الماضي، ويشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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