هاري كين: إقامة كأس العالم في الشتاء أفضل من الصيف

يعتقد هاري كين قائد منتخب إنجلترا أن إقامة كأس العالم 2022 في الشتاء سيكون أفضل كثيرا من انطلاق المونديال في الصيف بالنسبة للاعبين.

ويقام كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وقال كين في تصريحات لشبكة beIN sports: "سيكون الأمر غريبا فهي المرة الأولى التي يقام فيها المونديال في هذا التوقيت، لكننا تعودنا على اللعب في الدوري الإنجليزي خلال نوفمبر وديسمبر بشكل طبيعي".

وأضاف مهاجم توتنام "لا أعتقد أن إقامة كأس العالم في نوفمبر وديسمبر سيكون مشكلة".

وأردف "إقامة المونديال في هذا الموعد من شأنه أن تعود بالفائدة على اللاعبين لأنها الفترة التي يكونوا فيها في قمة نشاط الموسم الكروي".

وتابع "أحيانا عندما تلعب كأس العالم في يونيو عقب موسم طويل فمن الصعب أن تكون في قمة نشاطك، عكس منتصف الموسم ستلعب بكامل نشاطك".

وأكمل قائد إنجلترا "وصلنا لنصف نهائي كأس العالم 2018 ونهائي يورو 2022 وسندخل مونديال 2022 كأحد المرشحين، لدينا فريق عظيم".

وأردف "نعلم مدى صعوبة تحقيق لقب كأس العالم بسبب وجود العديد من المنتخبات المرشحة للفوز باللقب".

وأتم كين "سنحاول التطور من الآن حتى انطلاق المونديال حتى نؤمن أكثر بقدرتنا على تحقيق اللقب".

ويتواجد المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثانية بالمونديال رفقة إيران والولايات المتحدة وويلز.

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