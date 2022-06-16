كرة طائرة - الزمالك يضم شريف الشرقاوي لأربعة مواسم

الخميس، 16 يونيو 2022 - 15:54

كتب : إبراهيم رمضان

شريف الشرقاوي - الزمالك كرة طائرة

أعلن نادي الزمالك ضم شريف الشرقاوي لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة لمدة أربعة مواسم.

ووقع الشرقاوي على عقود انضمامه إلى الزمالك خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف على ألعاب الصالات.

وأشار الزمالك إلى أن التعاقد مع الشرقاوي يأتي في إطار خطة مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور والتي تهدف لتدعيم كافة الألعاب بعناصر مميزة.

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ويلعب الشرقاوي في مركز الليبرو، وكان الزمالك قد نجح في تجديد تعاقد محمد رضا ليبرو الفريق.

وكان الزمالك قد أعلن تمديد تعاقد أكثر من لاعب مثل أشرف اللقاني ومحمد مجدي وأحمد فتحي.

ويسعى الزمالك للحفاظ على القواتم الرئيسي للفريق بعدما نجح في العودة لمنصات التتويج الموسم الماضي.

وحقق الزمالك لقب بطولتي الدوري كأس مصر الموسم الماضي.

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