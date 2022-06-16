اسكواش - الكشف عن مجموعات السلسلة الختامية

أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش مجموعات بطولة السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم.

وتقام منافسات السلسلة الختامية في الفترة من 21 إلى 26 من شهر يونيو الجاري في مول العرب.

وتنظم مصر بطولة السلسلة الختامية للمرة الرابعة على التوالي، وكان الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر حصد النسخة السابقة.

وجاءت المجموعات كالآتي:

الرجال:

المجموعة الأولى: علي فرج (مصر) - دييجو إلياس (بيرو) - محمد الشوربجي (إنجلترا) - مازن هشام (مصر)

المجموعة الثانية: بول كول (نيوزلندا) - مصطفى عسل (مصر) - طارق مؤمن (مصر) - جويل ماكين (ويلز)

السيدات:

المجموعة الأولى: نوران جوهر (مصر) - أماندا صبحي (أمريكا) - جويل كينج (نيوزلندا) - جينا كينيدي (إنجلترا)

المجموعة الثانية: نور الشربيني (مصر) - هانيا الحمامي (مصر) - سارة جان بيري (إنجلترا) - روان العربي (مصر).

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي وتقام المباريات حتى نصف النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بشوطين يفوز باللقاء.

وتهيمن مصر على لقب البطولة في أخر أربع نسخ على مستوى السيدات بينما على مستوى الرجال فتهيمن مصر على لالقب في أخر خمس نسخ.

وانطلقت منافسات السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم عام 1993 على مستوى الرجال، بينما منافسات السيدات انطلقت لأول مرة في 2011.

اقرأ أيضا:

الإعلان عن جدول الدوري الإنجليزي

مواجهات نارية مبكرة لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي

مدرب كوت ديفوار السابق يوافق على تدريب مصر

عرض مدرب توتنام السابق على الأهلي