يوفنتوس يمدد عقد مدافعه حتى 2025

الخميس، 16 يونيو 2022 - 15:12

كتب : FilGoal

دي تشيليو - يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس رسميا يوم الخميس تمديد عقد مدافعه ماتيا دي تشيليو لـ3 مواسم.

في 2017 انضم ظهير فريق ميلان ليوفنتوس بعقد لمدة خمسة مواسم انتهت في 2022، وها هو يستمر حتى 2025.

وأفاد يوفنتوس في بيان عبر موقعه: "ستستمر القصة.. ماتيا دي تشيليو ويوفنتوس معا لـ3 سنوات أخرى، حتى 30 يونيو 2025".

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في الموسم المنصرم شارك دي تشيليو في 29 مباراة بمختلف البطولات، سجل هدفا وصنع 3.

وسيواصل مدافع منتخب إيطاليا اللعب مع المدرب ماسيميليانو أليجري الذي منحه الأخير فرصة اللعب في الفريق الأول عندما كان مديرا فنيا لميلان.

يذكر أن دي تشيليو أعير في موسم 2020-2021 إلى ليون.

وحصد البالغ من العمر 29 عاما لقب الدوري الإيطالي 3 مرات مع يوفنتوس وكأس إيطاليا مرة.

ويبدو أن يوفنتوس نجح في إقناع الفرنسي بول بوجبا بالتوقيع على عقود انتقاله للبيانكونيري للمرة الثانية في بداية يوليو المقبل.

وأعلن مانشستر يونايتد في وقت سابق رحيل بول بوجبا بنهاية تعاقده 30 يونيو الجاري.

وبحسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس، فإن مناقشة التفاصيل النهائية بين بوجبا ويوفنتوس تجري الآن.

وتم الاتفاق الشفهي بين الطرفين على الانتقال.

ستكون هذه هي المرة الثانية التي يلعب فيها بول بوجبا بقميص يوفنتوس بعد الفترة من 2012 إلى 2016.

قبل أن يعود مجددا لمانشستر يونايتد حتى 2022، ليشارك معه في 232 مباراة. سجل خلالها 39 هدفا وصنع 51 آخرين.

يذكر أن بول بوجبا رفض عرضا للانضمام لمانشستر سيتي قبل نهاية الموسم الماضي، حسب رومانو.

وبحسب ما ورد عن "لاجازيتا ديلو سبورت" فأن يوفتتوس جهز عرضا براتب 7.5 مليون يورو سنويا للحصول على توقيع بول بوجبا.

تحدث ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس في وقت سابق مازحا بشأن عودة بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد إلى الفريق من جديد.

وقال أليجري لـDAZN مازحا: "لن يعود، إنه يخشى أن يتحداني".

في إشارة إلى تحدٍ شهير بينه وبين بوجبا في تسديد كرة السلة انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل بضع سنوات حينها كان بوجبا لاعبا لـ يوفنتوس.

وأضاف "خسر اللعب بالقدم واليدين، لهذا غادر، هذا هو السبب الحقيقي وراء رحيله".

اللاعب الفرنسي شارك مع مانشستر يونايتد في الموسم المنصرم في 27 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وحيد وصناعة تسعة أهداف.

ووجه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الذي أعلن انفصاله عن النادي رسالة لجماهير الشياطين الحمر بعد إعلان رحيله رسميا.

وقال بوجبا عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أشعر بالفخر لأنني لعبت لهذا النادي".

وأضاف "هناك العديد من اللحظات والذكريات الجميلة ولكن الأهم من ذلك كان الدعم غير المحدود من الجماهير".

وأتم رسالته قائلا "شكرا مانشستر يونايتد".

ولم يتم الاتفاق بين الطرفين على تجديد التعاقد خلال الموسم الماضي لتنتهي رحلة بول بوجبا مع الشياطين الحمر.

بوجبا انضم لأكاديمية مانشستر يونايتد بعمر 16 عاما من لوهافر في 2009 وحصد مع فريق الشباب كأس الاتحاد الإنجليزي.

تم تصعيد بوجبا بعدها للفريق الأول ولكنه لم يجدد تعاقده ليرحل في 2012 إلى يوفنتوس.

عاد بوجبا بعدها لمانشستر يونايتد في 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

شارك بوجبا مع مانشستر في 233 مباراة سجل خلالها 39 هدفا وصنع 51 آخرين.

وفاز بوجبا مع مانشستر بعد عودته بلقب كأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.

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