تقارير: ليفربول نجح في ضم بديل ترينت

الخميس، 16 يونيو 2022 - 14:15

كتب : FilGoal

كالفين رامزي

اقترب ليفربول بشدة من حسم صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية بضم كالفن رامزي الظهير الأيمن لأبردين الاسكتلندي، حسب جريدة ميرور.

ليفربول نجح في ضم داروين نونيز مهاجم بنفيكا وفابيو كارفايو جناح فولام الشاب هذا الصيف.

وأوضح تقرير ميرور أن ليفربول وافق على دفع مبلغ 6.5 مليون جنيه استرليني لأبردين للتخلي عن مدافعه الشاب.

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وأضاف التقرير أن صفقة رامزي قد تكون الأخيرة لليفربول هذا الصيف.

فيما ذكرت جريدة ذا تايمز أن رامزي سيخضع للكشف الطبي مع ليفربول خلال أيام.

وجهز ليفربول عقدا يمتد لـ5 مواسم من أجل اللاعب البالغ من العمر 18 عاما.

قبل أيام أبلغ رامزي ناديه الاسكتلندي برغبته في الانتقال إلى أنفيلد، حسب التقرير.

رامزي سيكون بديلا لترينت ألكسندر أرنولد.

وأشار التقرير إلى أن ليدز يونايتد يهتم بضم برامزي، الذي يلعب مع منتخب اسكتلندا تحت 21 عاما.

ورغم أن اللاعب الشاب قد يجد طريقه إلى الفريق الأول أسرع في ليدز، غير أنه يفضل الانضمام لليفربول، حسب التقارير.

مركز الظهير الأيمن بليفربول يشغله ترينت ألكسندر أرنولد ويساعده جو جوميز.

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