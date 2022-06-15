حوار مطول.. ميليتاو يتحدث عن أسوأ لحظاته مع ريال مدريد وعلاقته الأسرية مع ألابا

تحدث إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد عن موسمه المميز مع النادي الملكي وتتويج فريقه بثنائية الدوري والكأس.

إيدير ميليتاو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأجرى ميليتاو حوارًا مطولًا مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، وشدد فيه على قوة علاقته بـ ديفيد ألباا زميله في قلب الدفاع.

هل لاحظت أنك كنت في حاجة إلى هذه الراحة؟

بعد موسم مميز للغاية بإنجازات هائلة، فإجازة هادئة مع العائلة أمر أستحقه. أستيقظ في الصباح بشعور تقديم موسم هائل، يجب استغلال ذلك.

هل لديك وقت للحصول على راحة سلبية أم أن ذلك مستحيل؟

أستغل أول أيام بقضاء الوقت مع العائلة. وعندما نكون على بعد أسبوعين سأبدأ في بعض التدريبات البدنية. الآن هي لحظة للتواجد مع العائلة.

سنرجع عامًا إلى الوراء. عندما رحل سيرخيو راموس وفاران المدافعين الأساسيين، كان ذلك ضغطًا هائلًا عليك؟

عندما رحلا عن الفريق، الجمهور سلط الضوء على الإنجازات الهائلة التي حققوها للنادي. وقتها فكرت أن لحظتي قد حانت لأبرهن للجمهور والعالم أجمع أنه يمكنهم الاعتماد عليّ. قدّمت موسمًا كببيرًا وأظهرت سبب وجودي في ريال مدريد.

هل برهنت على قيمة الخمسين مليون يورو التي دفعها ريال مدريد منم أجلك؟ أنت أغلى مدافع في تاريخ النادي.

نعم، لقد أثبت ذلك جيدًا. عندما حضرت لم تسر الأمور بشكل جيد بسبب وجود ثنائي دفاعي يتقدمني في الترتيب وكانا يلعبان منذ فترة طويلة سويًا، لكني الآن أوضحت لماذا اشتراني ريال مدريد.

كيف يمكن تحمل ثقل التواجد في ريال مدريد؟

العمل الدؤوب وألا تخرج الأمور عن السيطرة، وألا أكف عن العمل وأن أتحلى بالصبر. كنت أعرف أنني لا أمر بأفضل لحظة، لكن العمل الجاد ساعدني وكذلك عائلتي بشكل يومي.

خلال تلك البداية الصعبة، أي نقطة شعرت فيها أنك في أقل لحظة لك؟

خلال مباراة بيتيس عندما لعبت كظهير ولم أظهر بشكل جيد. بعدها فكرت في أمور عديدة، لكني امتلكت بعدها الحافز والتركيز عندما سنحت لي الفرص مجددا.

وألابا أيضًا كان مهمًا للغاية، وقد ساعد ذلك علاقتكما القوية داخل وخارج الملعب.

نعم، وصل وقد تواصلنا بشكل سريع. بدا وكأننا نلعب معًا منذ وقت طويل، لقد شعرنا بالبهجة باللعب سويًا.

وماذا تعلمت منه؟

دائمًا يتحلى بالحافز خلال المباراة ولديه طاقة كبيرة.

هل تعتقد أنكما أفضل ثنائية دفاعية في العالم؟

نعم، بسبب كل ما فزنا به.

بالحديث عن الشراكات، فصديقتيكما صارتا صديقتين.

نعم، توطدت علاقتنا وكأننا نعرف بعضنا منذ سنوات.

كارولينو (صديقة ميليتاو) تقول عليه "أبالا".

نعم، أبالا (يضحك).

وكيف أثّرت عليك الأبوة المنتظرة؟

أن أكون أبًا في شبابي كان حلمًا بالنسبة لي. أحب الأطفال، كانت رغبة لدي وأشعر الآن بسعادة كبيرة لتحقيقها.

هل استقررتم على الاسم بالفعل؟

نعم، سيسيليا.

وأيهما أصعب في رأيك، أن تثبت نفسك في ريال مدريد أم أن تكون أبًا لـ سيسيليا؟

كلاهما. الأمر سيكون ممتعًا وباعثًا على السعادة كذلك، تحديدًا الركض خلفها.

وستلعب في فريق ريال مدريد للسيدات؟

بالطبع، آمل ذلك.

بالحديث عن أمور صعبة، فيجب أن نتطرق لدوري أبطال أوروبا، لم يصدق أحد خارج النادي بإمكانية تحقيقها.

مررنا بلحظات صعبة، لكن دائمًا آمنا بقدرتنا على الوصول للنهائي والفوز بالرابعة عشر. كنا مؤمنين طوال الوقت، وكنا ندرك أن الأمر سيكون صعبًا.

مودريتش قال في مقابلة مع ماركا أن المبارة الأكثر متعة كانت أمام باريس سان جيرمان، والأكثر صعوبة كانت أمام مانشستر سيتي، هل تتفق؟

أنا أيضًا سأختار مانشستر سيتي. كنا نقاتل ونقاتل، وفي هجمة مرتدة سجل رياض محرز ومرت العديد من الأمور عبر رؤوسنا. عندما سجل رودريجو الأول فكرنا في أمور عديدة، قلنا: تبًا، الأمر يحدث مرة أخرى، هذا ممكن.

عانيتم ولكن تأهلتهم. كيف هو مبابي في المساحات القصيرة؟

أمام باريس سان جيرمان رأينا قدراته، كنا نعرفها جميعًا. ولكن جماعيتنا واتحادنا أمامهم، وأمامه تحديدًا، كانت أمورًا حاسمة.

هل انتظرتموه في غرفة خلع الملابس؟

الناس كانوا يقولون أن الصفقة تمت بالفعل وأنه قادم إلى ريال نمدريد، ولكن لا أعرف ماذا حدث بعد ذلك، لقد اتخذ قراره.

هل تحدثتم عن الأمور في مجموعة الواتساب؟

لا، كنا هادئين لأننا قمنا بدورنا والأمر لم يؤثر علينا.

الذي حضر بالفعل هو روديجر.

إنه مدافع مميز كما نعرف جميعًا، أرحب به.

يبدو أنه يمكنكما اللعب سويًا وأن يتحول ألابا للظهير الأيسر، هل تحدثتم عن ذلك؟

لا أعرف، سأترك ذلك للمدرب.

كما أن هناك حديث عن إمكانية اللعب بـ 3 قلوب دفاع.

لدينا كل المؤهلات لفعل ذلك، لن نواجه مشكلة، ولكن دعونا نرى ما سيحدث الموسم المقبل.

أشرت إلى أنشيلوتي في السؤال قبل الماضي، فكيف هو أنشيلوتي؟

إنه مدرب عظيم، يساعدنا كثيرًا ويحترم قرارات اللاعبين. يتحدث معنا يوميا في التدريبات. إنه شخص مرح ويتواصل معنا. الأمر نفسه ينطبق على طاقمه، جميعهم أشخاص رائعين.

ماذا تقصد باحترامه لقرارات اللاعبين؟

مثل ما حدث أمام مانشستر سيتي على سبيل المثال، عندما استمع لـ مارسيلو، إنه شخص منفتح.

تشواميني صفقة أخرى، كيف تقيّمه؟

لا أعرفه، لكني رأيته يلعب وسيعطينا الكثير من المرح.

عام 2022 مميز لأنه سيشهد مونديال قطر، سيكون أول كأس عالم لك.

اللعب في كأس العالم هو حلم. أي لاعب يدرك قيمة ذلك، سأحظى بفرصتي لأول مرة.

هل البرازيل مرشحة؟

آمل أن نفوز بالبطولة.

وكيف ترى إسبانيا؟

منتخب جيد، كلنا نعرف أن إسبانيا تمتلك لاعبين مميزين.

ماذا أمامك لتتطور؟

العمل اليومي، أريد أن أكون أحد أفضل مدافعي العالم، يجب أن أبذل المجهود في التدريبات.

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