بسبب مبابي.. اتحاد أمريكا الجنوبية يدين فينجر بالعنصرية

أدان الاتحاد الجنوب أمريكي لكرة القدم "الكونميبول" التعليقات المثيرة التي أدلى بيها أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم في "فيفا" بخصوص كيليان مبابي والكرة الإفريقية.

وقال فينجر خلال مؤتمر تدريب عُقد مايو الماضي في ألمانيا: "إذا كان مبابي ولد في الكاميرون، لما أصبح هو المهاجم الذي هو عليه اليوم".

وأضاف "هناك أوروبا ثم بقية العالم، هذا الأخير (إفريقيا) يحتاج إلى مساعدة وإلا فإننا سنفتقد قدرًا كبيرًا من المواهب".

الأمر الذي أثار غضب اتحاد الكرة الأمريكي لينشر بيانا، جاء كالآتي:

La CONMEBOL condena expresiones con claro sesgo discriminatorio.https://t.co/zrmnuu6eSR — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 14, 2022

"كلمات فينجر- بخلاف إظهار جهل غير عادي بشأن قيمة اللاعبين الأفارقة في كرة القدم العالمية، وخاصة في أوروبا- تظهر انحرافًا مهينًا يقلل من جهود لاعبي كرة القدم والمؤسسات الرياضية خارج أوروبا".

"تمامًا مثل الأفارقة، نحن الأمريكيون الجنوبيون نعرف بشكل جيد هذا النوع من السلوك الذي يأتي من الاعتقاد بأن العالم يبدأ وينتهي في أوروبا".

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