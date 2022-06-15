مانشستر سيتي يمدد عقد حارسه لموسم جديد

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 11:38

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو مانشستر سيتي بهدف ستيرلنج أمام نيوكاسل

مدد مانشستر سيتي عقد حارسه المخضرم سكوت كارسون لمدة موسم واحد، ليبقى في النادي حتى صيف عام 2023.

انضم كارسون لسيتي على سبيل الإعارة في 2019، حتى نهاية موسم 2020/21، وعندما انتهى عقده مع دربي كاونتي الصيف الماضي، انتقل إلى الفريق السماوي مجانا.

وأوضح النادي عبر موقعه أن الحارس البالغ من العمر 36 عاما وافق على البقاء لمدة موسم جديد في ملعب الاتحاد.

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الموسم الجديد سيكون رقم 19 لكارسون في مسيرته الاحترافية التي بدأها مع ليدز يونايتد في يناير 2004 عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما.

كارسون ارتدى قمصان ليدز وليفربول وتشارلتون أثليتيك وأستون فيلا وويست بروميتش ألبيون وبورصة سبور التركي وويجان أتليتيك وديربي كاونتي.

وشارك الدولي الإنجليزي السابق في 521 مباراة طوال مسيرته.

وقال كارسون لموقع ناديه: "أنا سعيد للبقاء مع سيتي لموسم آخر".

وأضاف "العمل مع بيب جوارديولا، وجهازه وزملائي الموهوبين هو شرف حقيقي وأنا أستمتع به كل يوم".

وتابع "لقد استفدت بالفعل الكثير من وقتي هنا وآمل أن أواصل المساعدة في دفع حراس مرمى النادي الآخرين ليكونوا في أفضل حالاتهم".

ويتولى البرازيلي إيدرسون موراييش حماية عرين سيتي منذ انتقاله من بنفيكا في صيف 2017.

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