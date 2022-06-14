الدرجة الثانية - خالد عيد مديرا فنيا لـ الترسانة

أصبح خالد عيد مديرا فنيا لفريق الترسانة.

نجم ومدرب غزل المحلة تولى تدريب الشواكيش خلفا لطارق السيد الذي رحل بنهاية الموسم المنصرم.

وسبق لعيد أن قاد 3 فرق من قبل للصعود للدوري الممتاز مع ناديي طنطا وغزل المحلة.

ويطمح الترسانة للعودة إلى الدوري الممتاز بعد غياب منذ موسم 2008-09.

وقض الشواكيش 44 موسما في الدوري الممتاز وتوج باللقب موسم 1962-63.

ويتصدر الراحل حسن الشاذلي ترتيب هدافي الدوري الممتاز تاريخيا برصيد 173 هدفا.

الترسانة يطمح في العودة للدوري الممتاز بعد غياب طويل وإهدار فرص الصعود قبل النهاية

وأنهى الشواكيش الموسم في المركز السادس برصيد 45 نقطة، بعد تحقيق 12فوزا و9 تعادلات و9 هزائم.

فيما ودع كأس مصر من الدور التمهيدي الرابع بعد الخسارة من بنها.

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