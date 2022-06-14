موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني 22-23.. وإعلان جدول المباريات
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 20:08
كتب : FilGoal
تُقام قُرعة الدوري الإسباني للدرجتين الأولى والثانية لموسم 2022\2023 يوم 23 يونيو الجاري.
وتُسحَب القرعة في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في تمام الخامسة مساءً.
وينطلق الموسم يوم 13 أغسطس المقبل ويستمر حتى شهر مايو من العام المقبل.
ويدافع ريال مدريد عن لقبه الذي حصده للمرة 35 في تاريخه.
وصعد للدوري الممتاز ألميريا وبلد الوليد، وينحصر المقعد الثالث بين جيرونا وتينيريفي.
فيما هبطت أندية ديبورتيفو ألافيس وليفانتي وغرناطة.
اقرأ أيضا
حقيقة منشور استقالة بركات من اتحاد الكرة
موقف بيرسي تاو بعد رحيل موسيماني
نرشح لكم
بيريز يوجه رسالة لـ تشواميني: هنا لا نستسلم أبدا تشواميني: ريال مدريد سيكون دائما هو الاختيار الأول.. وأخبرت الرئيس بأن يوسع غرفة الكؤوس تقرير: تشافي يصر على التعاقد مع كوندي بونو يفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني هل سيبقى ليزامله؟ دي يونج يتمنى انضمام ليفاندوفسكي إلى برشلونة وداعية مارسيلو بالدموع.. عن راؤول القدوة وفضل زوجته والمشكلة التي سيقع فيها ريال مدريد تقرير: برشلونة يتقدم في سباق التعاقد مع كوليبالي ميرور: أرسنال مهتم بالتعاقد مع أسينسيو