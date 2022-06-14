موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني 22-23.. وإعلان جدول المباريات

تُقام قُرعة الدوري الإسباني للدرجتين الأولى والثانية لموسم 2022\2023 يوم 23 يونيو الجاري.

وتُسحَب القرعة في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في تمام الخامسة مساءً.

وينطلق الموسم يوم 13 أغسطس المقبل ويستمر حتى شهر مايو من العام المقبل.

ويدافع ريال مدريد عن لقبه الذي حصده للمرة 35 في تاريخه.

وصعد للدوري الممتاز ألميريا وبلد الوليد، وينحصر المقعد الثالث بين جيرونا وتينيريفي.

فيما هبطت أندية ديبورتيفو ألافيس وليفانتي وغرناطة.

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