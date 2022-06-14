خلال شهر.. بوردو يهبط من الدرجة الأولى للثالثة في الدوري الفرنسي

قررت الجهة الرقابية المالية لكرة القدم الفرنسية "DNCG" هبوط نادي بوردو إلى دوري الدرجة الثالثة الفرنسي بسبب الوضع المالي.

ويعود السبب إلى عجز النادي عن دفع مبلغ قدره 40 مليون يورو بحسب "راديو مونت كارلو" الفرنسي.

وسيكون أمام بوردو أسبوع لاستئناف القرار، وأسبوعين آخرين بعد ذلك لعرض موقفهم في جلسة استماع أخرى مع هيئة الرقابة المالية الفرنسية.

وكان بوردو هبط بالفعل إلى دوري الدرجة الثانية بعدما تذيل جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي برصيد 31 نقطة.

وبعد نهاية الموسم في الدوري الفرنسي، يقام فحص شامل من جانب دائرة الرقابة الإدارية الوطنية.

وتمكن ليل من دوري الدرجة الأولى الفرنسي اجتيار الفحص دون ظهور أي عوائق مالية.

أما في الدرجة الثانية فـ عبر فريقي أميان وكاين أيضا دون مشاكل.

بينما سانت إتيان الهابط حديثا إلى الدرجة الثانية وفي خضم تغيير محتمل في ملكية النادي حصل على الموافقة من هيئة الرقابة المالية.

الجدير بالذكر أن سانت إتيان يغيب عن دوري الدرجة الأولى الفرنسي للمرة الأولى منذ عام 2001.

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