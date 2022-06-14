التشكيل - بوين يواصل المشاركة دوليا ويدعم هجوم إنجلترا أمام المجر

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 19:42

كتب : FilGoal

هاري كين إنجلترا

يواصل جارود بوين تدعيم هجوم إنجلترا في مباراته الرابعة دوليا على التوالي خلال مواجهة الأسود الثلاثة أمام المجر.

ويستضيف منتخب إنجلترا فريق المجر ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بمنافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويتذيل منتخب إنجلترا الترتيب برصيد نقطتين من ثلاث جولات بخسارة وتعادلين.

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وكان المنتخب الإنجليزي قد خسر بهدف دون مقابل أمام المجر في افتتاح مباريات المجموعات.

وجاء تشكيل إنجلترا:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: كايل ووكر - مارك جويهي - جون ستونز - رييس جيمس

الوسط: جود بيلينجهام – كالفين فيليبس - كونور جالاجر

الهجوم: جارود بوين – بوكايو ساكا – هاري كين

وتعادل منتخب إنجلترا أمام ألمانيا بهدف لكل منهما قبل أن يتعادل سلبيا مع إيطاليا.

ويتأهل أول كل مجموعة إلى المرحلة الختامية بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

بينما يهبط متذيل الترتيب إلى المرحلة الثانية من المسابقة.

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