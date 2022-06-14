الإسماعيلي يجدد عقد مهاجمه الصاعد

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 19:17

كتب : بسام أبوبكر

الإسماعيلي - بيان رسمي

أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي اليوم الخميس تجديد عقد حسن صابر المهاجم الصاعد حديثا من قطاع الناشئين.

ووقع اللاعب على عقد طويل الأجل وذلك ضمن السياسة التى ينتهجها المجلس في الحفاظ على الناشئين الواعدين تمهيدا للإعتماد على جهودهم فى المستقبل القريب.

وشهدت جلسة التوقيع يحيى الكومي رئيس مجلس الإدارة وخالد زين نائب رئيس مجلس الإدارة وحاتم حجازي أمين الصندوق بجانب وكيل أعمال اللاعب ووالده.

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وأوضح الإسماعيلي أنه تم توقيع العقود بعد تألق اللاعب بشكل لافت للنظر وفي ظل إشادة مدربى النادي بقدراته الفنية فضلاً عن شخصيته القادرة على اللعب والدفاع عن قميص النادى الإسماعيلي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 20 مباراة.

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