بمشاركة مروان صلاح.. بايرن يتعادل سلبيا مع شباب فلامنجو

تعادل فريق بايرن ميونيخ العالمي مع شباب فلامنجو البرازيلي سلبيا بدون أهداف بمشاركة مروان صلاح.

حارس مرمى الأهلي وسموحة السابق يشارك مع الفريق الألماني في رحلته إلى البرازيل.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ضد شباب بايرن ميونيخ تحت 19 عاما على ملعب أليانزا أرينا يوم 16 يوليو المقبل.

مشروع فريق بايرن ميونيخ العالمي

يضم الفريق 22 لاعبا موهوبا من 17 دولة مختلفة، وخاضوا رحلة 9 أيام في البرازيل.

تشكيل الفريق جاء في إطار حملة مشتركة مع شركة "فولكسفاجن"، أنشئ خصيصا لإعطاء اللاعبين تحت 19 عاما في المناطق ذات القدرات الأقل لإظهار مهاراتهم وتبادل الثقافات.

وأرسل 2604 لاعبا من مواليد 2004 و2005 من 106 دولة فيديوهات خاصة بهم من أجل المشاركة في البرنامج، وتقلص العدد إلى 22.

ويقود الفريق كل من كريستوفر لوش والنجم البرازيلي السابق زي روبرتو.

كما حضروا مباراة فلومينينسي وأتليتكو جوايانينسي والتي انتهت بفوز الأخير 2-0 على ملعب ماراكانا الشهير ضمن مواجهات الدوري البرازيلي.

الفريق فاز على فاسكو دا جاما 3-1 يوم الخميس الماضي، ثم اختتموا رحلتهم مع فلامنجو تحت 20 عاما بالتعادل.

وسيخوضون مباراة ودية ضد فريق تحت 19 عاما على ملعب أليانزا أرينا يوم 16 يوليو المقبل.

وفي نهاية التجربة ربما يحالف الحظ عددا من اللاعبين للتوقيع لشباب الفريق البافاري.

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