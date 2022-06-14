كورييري ديلو سبورت: لوكاكو يصر على العودة إلى إنتر

يسعى روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي للعودة إلى إنتر من جديد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

تبدو الأمور معقدة حتى الآن بشأن الصفقة بينما يستعد لوكاكو لاستئناف المحادثات مع تشيلسي بصورة شخصية.

وانضم لوكاكو إلى تشيلسي الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها 115 مليون يورو ولكن لم يظهر المهاجم البلجيكي بالصورة المتوقعة له.

وكشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية أن لوكاكو يستعد للعودة إلى لندن هذا الأسبوع من أجل إصراره على العودة إلى إنتر.

ومن المتوقع أن يجتمع لوكاكو مع مسؤولي تشيلسي لتنفيذ رغبته بالعودة إلى إنتر.

ولم يسجل لوكاكو سوى ثمانية أهداف في 26 مباراة بالدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي.

وأشارت صحيفة توتو سبورت إلى أن الأمور معقدة بعض الشيء بشأن انتقال لوكاكو إلى إنتر من جديد.

وأوضح التقرير أن تشيلسي يرغب في 23 مليون يورو من أجل الموافقة على إعارة اللاعب لمدة موسم.

بينما في الوقت نفسه إنتر لا يرغب في دفع أكثر من 10 ملايين يورو في الإعارة.

وحتى الآن لم يتم إعلان دخول أي لاعب في الصفقة وإذا أراد تشيلسي ضم ستيفان دي فريج أو دينزل دومفريز أهداف البلوز السابقة فسيتم التفاوض من جديد بشأن سعر الإعارة.

وانتقل لوكاكو إلى تشيلسي في 2011 قادما من أندرلخت وتمت إعارته أكثر من مرة إلى أندية وست بروميتش وإيفرتون قبل أن يتم بيعه إلى الأخير.

وسبق للمهاجم البلجيكي الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2017 لمدة موسمين قبل أن يذهب إلى إنتر لموسمين آخرين ويعود إلى تشيلسي من جديد.

وخاض لوكاكو 44 مباراة في الموسم المنقضي وسجل 15 هدفا وصنع هدفين آخرين.

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