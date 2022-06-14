كورييري ديلو سبورت: لوكاكو يصر على العودة إلى إنتر

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 19:11

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر

يسعى روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي للعودة إلى إنتر من جديد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

تبدو الأمور معقدة حتى الآن بشأن الصفقة بينما يستعد لوكاكو لاستئناف المحادثات مع تشيلسي بصورة شخصية.

وانضم لوكاكو إلى تشيلسي الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها 115 مليون يورو ولكن لم يظهر المهاجم البلجيكي بالصورة المتوقعة له.

أخبار متعلقة
تقرير: اجتماع إيجابي بين ممثلي ديبالا ورئيس إنتر.. وإعلان الانضمام يقترب باستوني: لدي عامين في عقدي.. وإنتر لم يبلغني بشيء رومانو: إنتر سيعلن ضم مخيتاريان خلال أيام تقرير: تشيلسي يحدد سعر لاعبه وسط اهتمام إنتر ميلان

وكشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية أن لوكاكو يستعد للعودة إلى لندن هذا الأسبوع من أجل إصراره على العودة إلى إنتر.

ومن المتوقع أن يجتمع لوكاكو مع مسؤولي تشيلسي لتنفيذ رغبته بالعودة إلى إنتر.

ولم يسجل لوكاكو سوى ثمانية أهداف في 26 مباراة بالدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي.

وأشارت صحيفة توتو سبورت إلى أن الأمور معقدة بعض الشيء بشأن انتقال لوكاكو إلى إنتر من جديد.

وأوضح التقرير أن تشيلسي يرغب في 23 مليون يورو من أجل الموافقة على إعارة اللاعب لمدة موسم.

بينما في الوقت نفسه إنتر لا يرغب في دفع أكثر من 10 ملايين يورو في الإعارة.

وحتى الآن لم يتم إعلان دخول أي لاعب في الصفقة وإذا أراد تشيلسي ضم ستيفان دي فريج أو دينزل دومفريز أهداف البلوز السابقة فسيتم التفاوض من جديد بشأن سعر الإعارة.

وانتقل لوكاكو إلى تشيلسي في 2011 قادما من أندرلخت وتمت إعارته أكثر من مرة إلى أندية وست بروميتش وإيفرتون قبل أن يتم بيعه إلى الأخير.

وسبق للمهاجم البلجيكي الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2017 لمدة موسمين قبل أن يذهب إلى إنتر لموسمين آخرين ويعود إلى تشيلسي من جديد.

وخاض لوكاكو 44 مباراة في الموسم المنقضي وسجل 15 هدفا وصنع هدفين آخرين.

اقرأ أيضا

حقيقة منشور استقالة بركات من اتحاد الكرة

موقف بيرسي تاو بعد رحيل موسيماني

حقيقة استقالة إيهاب جلال

صفقة مفاجئة قد تحدث لمانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي تشيلسي إنتر لوكاكو
نرشح لكم
بعد التأهل التاريخي.. ياسر حمد لـ في الجول: كنا ملزمين بالقتال لجعل فلسطين بين كبار آسيا تقرير: يوفنتوس اتخذ قراره النهائي بشأن موراتا لا يستطيع الانتظار.. ماتيتش ومورينيو "كلاكيت" ثالث مرة ذا أثليتك: منافسة لندنية على ضم رافينيا.. والأزمة المالية تبعده عن برشلونة سكاي: يونايتد يتمسك بـ دي يونج.. ويستفسر عن ثنائي أياكس تقرير مغربي: الأهلي رفض عرضين لرحيل بدر بانون تليجراف: مانشستر سيتي يسعى للحصول على أكثر من 200 مليون مقابل بيع لاعبيه تايمز: توتنام يتوصل لاتفاق مع برايتون لضم بيسوما
أخر الأخبار
التشكيل - فيرنر يقود هجوم ألمانيا.. ومانشيني يواصل الاعتماد على شباب إيطاليا 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد مطلب الأهلي - لجنة من وزارة الرياضة تزور النادي ثم اتحاد الكرة 2 دقيقة | الكرة المصرية
ملحق كأس العالم - كوستاريكا ضد نيوزلندا.. لخطف بطاقة التأهل الأخيرة للمونديال 5 دقيقة | أمريكا
التشكيل - بوين يواصل المشاركة دوليا ويدعم هجوم إنجلترا أمام المجر 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
الإسماعيلي يجدد عقد مهاجمه الصاعد 38 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة مروان صلاح.. بايرن يتعادل سلبيا مع شباب فلامنجو 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
كورييري ديلو سبورت: لوكاكو يصر على العودة إلى إنتر 44 دقيقة | ميركاتو
بعد التأهل التاريخي.. ياسر حمد لـ في الجول: كنا ملزمين بالقتال لجعل فلسطين بين كبار آسيا 45 دقيقة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 2 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 3 في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط 4 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا