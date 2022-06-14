بعد التأهل التاريخي.. ياسر حمد لـ في الجول: كنا ملزمين بالقتال لجعل فلسطين بين كبار آسيا

عبّر ياسر حمد لاعب منتخب فلسطين ومدافع المصري، عن بهجته البالغة بعد تحقيق الصعود لكأس آسيا 2023.

فلسطين حصدت 9 نقاط من 3 مباريات في المرحلة الثالثة لتصفيات كأس آسيا، وحجزت مقعدها في النهائيات صباح اليوم الثلاثاء.

وصرّح حمد لـ FilGoal.com بعد التأهل: "الوصول إلى نهائيات كأس آسيا هي خطوة مهمة للمنتخب الوطني لأنه يحدث للنسخة الثالثة على التوالي".

وأضاف المدافع الفلسطيني: "نظهر مستوى أعلى من التنافسية والأداء في كل مباراة".

وتابع ناشئ أتليتك بلباو السابق: "نحارب على أرض الملعب، ستكون تجربة جميلة، نحن ملزمون بالقتال لنجعل فلسطين بين كبار آسيا".

وعلّق حمد على أرضية ملعب إم.إف.إف فوتبول سنتر بالعاصمة المونغولية أولان باتور الذي أقيمت عليه مباريات المجموعة الثانية.

وقال حمد: "خضنا المباريات على ملعب غير ملائم لهذه المرحلة من التصفيات".

وأتم: "أعتقد أن الملعب كان خطرًا على اللاعبين وكان من الممكن أن يتسبب في إصابتهم، يجب أن يتم النظر لتلك النقطة في النسخ المقبلة".

حمد (24 عامًا) يلعب في المصري البورسعيدي منذ فترة الانتقالات الشتوية بعد أن انضم إليه في صفقة انتقال حر، وظهر بمستوى مميز محليًا وقاريًا جعله قطعة أساسية في تشكيل معين الشعباني قبل رحيله عن تدريب الفريق البورسعيدي.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب لـ حمد أنه تلقى عدة عروض من إفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأوضح المصدر: "عدة أندية مهتمة بخدمات ياسر حمد في عدة بلدان مختلفة بعد المستويات المميزة التي قدمها مؤخرا".

وخاض ياسر حمد كل دقيقة ممكنة في مشوار المصري بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية، بالإضافة إلى مباراتي نهضة بركان في ربع النهائي.

وسجل حمد هدفًا في فوز المصري على مازيمبي بملعب برج العرب بالجولة الثانية من دور المجموعات.

كما خاض حمد 7 مباريات متتالية في الدوري المصري كاملةً، وهز شباك إنبي والزمالك.

وغاب حمد مؤخرا عن مباريات سموحة وفيوتشر وبيراميدز، كما لعب شوطًا أمام البنك الأهلي وغادر بعد 45 دقيقة بسبب حمل بدني زائد.

حمد (188 سم) يتميز بقوة بدنية هائلة وقدرات كبيرة في الالتحامات الهوائية التي مكنته من تسجيل أهداف حاسمة مع المصري.

وتكوّن حمد في أكاديمية أتليتك بلباو وزامل عدة لاعبين معروفين أبرزهم أوناي سيمون حارس مرمى منتخب إسبانيا الحالي.

ولعب حمد في البسيتين البحريني موسم 2020\2021، قبل أن ينضم إلى المصري.

ويمتلك حمد 21 مباراة دولية، سجل خلالها 5 أهداف، وشارك في كل دقائق فلسطين الممكنة في كأس العرب 2021، كما لعب كل مباريات منتخب الفدائي في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنسخة 2023.

ووُلد حمد في إقليم الباسك لأب فلسطيني وأم إسبانية، ولبى دعوة منتخب بلاده الأصلية.

وأجرى FilGoal.com حوارًا مطولًا مع حمد وقتما كان لاعبًا في البسيتين، عبّر خلاله عن رغبته في اللعب بالدوري المصري يومًا ما، وهو ما تحقق بعد أشهر بانضمامه إلى المصري.

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